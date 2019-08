El Frente Amplio vuelve al "no", el arma que usó en 2014 para pelear la elección

Daniel Martínez, con una sonrisa de oreja a oreja y el primer botón de la camisa desprendido, salta como un niño al ritmo de la música. En medio de la ronda, Graciela Villar mueve sus caderas como una adolescente. “¡Vamooo'!”, arenga una voz desde el escenario.

La Convención Nacional del Frente Amplio –que minutos antes proclamó a Villar como candidata a vicepresidenta– se cierra con un pogo. Dicen los dirigentes de la coalición de izquierda que es eso lo que precisan: un sacudón que los despierte –y a su militancia–, deje atrás los traspiés del último mes y medio de errores, y enderece el barco rumbo a octubre y noviembre.

El acto en el Club Platense marcó el inicio formal de la campaña para el oficialismo y sus dirigentes esperan que sea el punto de inflexión que los lleve al cuarto gobierno. Para eso el Frente Amplio lució un jingle y eslogan nuevos, con varios guiños a las armas que en 2014 le dieron la victoria en las urnas.

No es no

“Si nosotros a la izquierda no le ponemos un no adelante, no funciona”. El que habla es el publicista Claudio Invernizzi, en el último capítulo de la serie Crónicas de Campaña (TV Ciudad). “El No ganó en 1980. Acá se votó el No a la venta de las empresas públicas. Acá va a ganar el No a la baja digan lo que digan. Recuerden lo que fue en 1971 el No nos moverán”, señala Invernizzi sobre el final del episodio, al repasar los fundamentos detrás del eslogan usado por el FA en 2014, aquel que rezaba “Uruguay no se detiene”.

El publicista narra que en aquel momento varios dirigentes frentistas eran escépticos respecto a poner un “no” en el eslogan, pero él insistió en su argumento. “Lo que precisamos es movilizar, porque la gente no se está movilizando, y para movilizar no hay nada mejor que un no”, les dijo.

Cinco años después, y otra vez al mando de la publicidad oficialista, Invernizzi volvió a jugársela por el “no” como arma de seducción electoral. “No perder lo bueno, hacerlo mejor” fue el concepto seleccionado para acompañar al Frente en el tramo final de la campaña, dejando de lado el institucional “Mismos principios, nuevos sueños”, así como “El nuevo impulso” que acompañó a Martínez en las internas –y que servirá de insumo para el nombre del espacio progresista al que se plegó el diputado Fernando Amado–.

El jingle de campaña, inspirado musicalmente en La bomba loca de Gustavo Cordera –de la cual mantiene estructura y acordes– tiene algunos condimentos del “No vuelvas atrás” de 2014. “Había que repetir el concepto de pogo, porque hay que levantar y levantar”, explicó a El Observador un integrante de la campaña.

Somos la ola esperanza 🔴🔵⚪️

Certezas o incertidumbre

“Vení, vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor”, canta el estribillo de la canción. Y lo mismo dice Graciela Villar desde el estrado, aunque remarca que el Frente Amplio ha “acumulado certezas” y que el debate es entre esa certeza y “la incertidumbre que plantea la oposición”.

La palabra “certeza” fue un mojón de la campaña de Tabaré Vázquez cinco años atrás, como también lo fue la apelación a la pérdida de derechos en caso de una derrota del Frente. Ese elemento estuvo presente este sábado en el discurso de Daniel Martínez, quien señaló que el proyecto de la oposición es el camino al “retroceso”.

El candidato frenteamplista dijo que no le cree a los líderes de la oposición –y en particular al nacionalista Luis Lacalle Pou– cuando señalan que no darán marcha atrás en las leyes “proderechos” votadas durante los gobiernos progresistas. "¿Estamos dispuestos a perder la agenda de derechos? ¿Queremos perder el matrimonio igualitario? ¿Queremos perder el que a las trabajadoras domésticas se les reconozcan sus derechos laborales? ¿Queremos perder que los trabajadores rurales puedan cobrar horas extras que antes no cobraban? ¿Queremos que las mujeres vuelvan a abortar en la clandestinidad poniendo en riesgo sus vidas? ¡No, no queremos!", exclamó.

"Buena parte de la oposición, incluyendo su principal candidato, o quien aparece por ahora como su principal candidato, nos dice que van a mantener la mayoría de estas leyes", dijo Martínez, y fue interrumpido por un seguidor desde las gradas que gritó "¡mienten!".

"Coincido, compañero, porque si no, ¿por qué no las votaron?", le respondió el candidato, y se ganó los aplausos del público. “Se esfuerzan por aclarar que no van a dar marcha atrás. Saben que perderían votos si lo dijeran. Pero en la práctica impulsan políticas que llevan al retroceso (…) Señores de la oposición, no jueguen con la inteligencia de los uruguayos. No nos vamos a dejar engañar”, expresó Martínez.