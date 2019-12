El futuro de Los Teros: entre Peñarol, el exterior y volver a sus clubes

Para Los Teros, el inolvidable 2019 mundialista ya quedó atrás y están trabajando con miras a 2020, otro año que será histórico y que presentará desafíos a varios niveles, porque será el del inicio del profesionalismo con la Superliga Sudamericana, y porque varios jugadores toman nuevos rumbos.

Hay varias situaciones diferentes a la interna del plantel de selección. Muchos jugadores seguirán en el exterior, mientras que muchos están en conversaciones con la URU para firmar por Peñarol Rugby. Otros, más veteranos, decidieron no jugar en la franquicia, pero están a la orden para sumarse a Los Teros si los necesitan. En total, en 2020 habrá alrededor de 35 jugadores uruguayos 100% profesionales, algo inédito y un factor clave en el salto hacia adelante que intentan dar.

Un grupo de jugadores comenzó en el Charrúa a realizar la postemporada, una serie de trabajos físicos de base con miras al año que viene, y otros comenzarán en los próximos días, ya que tuvieron unos días más de descanso luego del Mundial. La mayoría de ellos serán la base de Peñarol Rugby, ya que han tenido conversaciones con la URU, aunque de momento son pocos los que firmaron su contrato.

Entre las presencias confirmadas, lo más destacado son los regresos desde la Major League Rugby, de tres jugadores que el año pasado jugaron en Houston Sabercats. Además de la muy publicitada vuelta de Santiago Arata, también retornaron Alejandro Nieto y Mateo Sanguinetti, quienes por motivos personales decidieron estar en 2020 en Uruguay y colaborarán con el arranque de la franquicia. Además, Nieto será uno de los entrenadores de la Academia de formación de la URU.

Otro que no seguirá en la MLR es Andrés Villaseca, pero de momento no ha tenido conversaciones para integrar la franquicia el año que viene. El primer centro de Los Teros se casó hace dos semanas y se fue de luna de miel, por lo que es posible que a su vuelta tenga conversaciones concretas. Tiene la intención de seguir jugando de forma profesional, aunque aún no sabe dónde.

Seguirán en la MLR el resto de los jugadores que militaron allí el año pasado: Diego Magno fue el primero en viajar a EEUU esta semana a hacer la pretemporada en Houston. Además, en los próximos días viajarán Ignacio Dotti (New Orleans Gold), Rodrigo Silva y Juan Echeverría (Austin Herd), y los que militan en Toronto Arrows, Leandro Leivas y Gastón Mieres, a los que se les suma este año Manuel Diana.

La intención original de la URU era retener a la mayor cantidad posible de Teros en Uruguay, pero la mayoría decidió optar por seguir en EEUU, algunos por ofertas económicas más grandes (la URU había adelantado que no podía competir con eso) y otros por vivir la experiencia de vida de otro año en EEUU.

De todos modos, antes de irse tuvieron una reunión con la URU, ya que una de sus principales preocupaciones es seguir siendo seleccionables para Los Teros. Desde la URU les dejó claro que seguirán siendo citables.

Todos ellos empezaron postemporada con la URU o lo harán en los próximos días, y luego viajarán a EEUU.

Respecto al plantel de la franquicia para la Superliga Americana, hubo conversaciones con varios jugadores locales. Con la mayoría aún no cerraron, aunque esperan llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Otros esperan la oferta concreta para decidir. Una pista la dan los jugadores seleccionados por la URU que no se van a EEUU para iniciar la postemporada.

En esa categoría, con diferentes matices de concreción, se encuentran nombres como Guillermo Pujadas, Diego Arbelo, Joaquín Jaunsolo, Juan Juan Garese, Santiago Civetta, Manuel Ardao, Leandro Segredo, Alejandro Nieto, Tomás Inciarte, Juan Manuel Cat, Agustín Della Corte, Federico Favaro, y Felipe Etcheverry. Algunos ya comenzaron postemporada, otros lo harán en los próximos días y otros están trabajando por su cuenta. Todos tuvieron, al menos, conversaciones iniciales para ser parte de la franquicia.

Nicolás Freitas tuvo conversaciones, aunque también ha tenido algún sondeo desde el exterior. En base a todo eso decidirá qué hará el año que viene.

Además, algunos jugadores se integrarán a la franquicia desde el seven, luego de los torneos de verano. Dos de esos nombres pueden ser los de Felipe Etcheverry y Agustín Della Corte, con los que ya hubo conversaciones. El resto aún no está confirmado.

También hay algunos jóvenes que ya están haciendo postemporada y seguramente se integren a la franquicia: tales son los casos de los exTeritos Ezequiel Ramos (Trébol) e Ignacio Péculo (Old Christians), y del segunda línea de Trébol Manuel Rodríguez. El segunda línea Felipe Aliaga también había sido seleccionado y se le ofreció jugar en Peñarol pero decidió no sumarse en este primer año por motivos personales.

Algunos jugadores más experientes decidieron no jugar profesionalmente en la franquicia, aunque no cierran la puerta para seguir en Los Teros y manifestaron que estarán a la orden si el cuerpo técnico decide citarlos. Se trata del capitán Juan Gaminara, Juan Diego Ormaechea y Juan Pedro Rombys, quienes decidieron seguir sus trabajos particulares tras varios años de dedicación a la selección).

Facundo Gattas seguirá en Hindú, ya que está trabajando y estudiando en Buenos Aires, pero estará disponible para ser citado si así lo entiende el DT Esteban Meneses.

A todo esto hay que sumarle a los jugadores profesionales en Europa: Agustín Ormaechea (Mont de Marsan), Manuel Leindekar (Oyonnax). Felipe Berchesi (Dax) y Germán Kessler quien esta semana firmó con Soyaux Angouleme. Además, Franco Lamanna se irá a Italia en las próximas semanas, y negocia con equipos de Serie A y Top 12. Mientras tanto, hace la postemporada en el Charrúa.

Respecto a la franquicia, se espera para fin de mes la llegada de los jugadores extranjeros, Max Katjijeko y Damian Stevens de Namibia, los portugueses Jerónimo Portela y Raffaele Storti, y dos isleños, que a diferencia de lo que se venía hablando serán tonganos y no fijianos, aunque aún no trascendió el nombre. Además, el DT Pablo Bouza analiza la posibilidad de conseguir algunos jugadores más del exterior en puestos concretos.

Pasando raya, hay por lo menos 23 jugadores uruguayos que ya fueron contactados para integrarse a la franquicia, pero todos están en diferentes grados de concreción. Dependerá de las conversaciones que se darán en los próximos días.

La situación de cada jugador de la high performance de Uruguay.

Conversaciones o acuerdo con Peñarol

Mateo Sanguinetti Pilar Peñarol URU PRO Acordó Joaquín Jaunsolo Pilar Peñarol URU PRO Conversaciones Guillermo Pujadas Hooker Peñarol URU PRO Conversaciones Diego Arbelo Pilar Peñarol URU PRO Acordó Juan Juan Garese 2da línea Peñarol URU PRO Conversaciones Santiago Civetta Ala Peñarol URU PRO Conversaciones Manuel Ardao Ala Peñarol URU PRO Conversaciones Leandro Segredo Ala Peñarol URU PRO Acordó Alejandro Nieto Octavo Peñarol URU PRO Acordó Santiago Arata Medioscrum Peñarol URU PRO Acordó Tomás Inciarte Centro Peñarol URU PRO Conversaciones Juan Manuel Cat Centro Peñarol URU PRO Acordó Agustín Della Corte Centro Peñarol URU PRO Conversaciones Federico Favaro Wing Peñarol URU PRO Acordó Felipe Etcheverry Apertura/Fullback Peñarol URU PRO Conversaciones Ignacio Péculo Pilar Peñarol URU PRO Conversaciones Ezequiel Ramos Pilar Peñarol URU PRO Conversaciones Manuel Rodríguez 2da línea Peñarol URU PRO Conversaciones

Peñarol o exterior

Nicolás Freitas Wing Conversaciones con Peñarol y el exterior Andrés Vilaseca Centro Aún no recibió ofertas, no sigue en Austin

En Uruguay, amateur

Juan Pedro Rombys Pilar Trébol, sigue disponible para Teros si lo citan URU Amateur Juan Gaminara Ala Old Boys, sigue disponible para Teros si lo citan URU Amateur Juan Diego Ormaechea Ala Carrasco Polo URU Amateur Felipe Aliaga 2da línea Jugará en Ceibos URU Amateur



Siguen en Europa

Manuel Leindekar 2da línea Oyonnax FRA PRO Franco Lamanna 2da línea Jugará en Italia, negocia con clubes ITA PRO Agustín Ormaechea Medioscrum Mont de Marsan FRA PRO Germán Kessler Hooker Soyaux Angouleme FRA PRO Felipe Berchesi Apertura Dax FRA PRO



MLR

Diego Magno 2da línea Houston Sabercats USA PRO Ignacio Dotti 2da línea NOLA Gold USA PRO Manuel Diana Octavo Toronto Arrows USA PRO Leandro Leivas Wing Toronto Arrows USA PRO Gastón Mieres Wing/Fullback Toronto Arrows USA PRO Rodrigo Silva Wing/Fullback Austin Herd USA PRO Juan Echeverría Pilar Austin Herd USA PRO



Argentina

Facundo Gattas Hooker Hindú ARG Amateur

Extranjeros en Peñarol

Max Katjijeko 2da linea Namibia Acordó Damian Stevens Medioscrum Namibia Acordó Jerónimo Portela Apertura Portugal Acordó Raffaele Storti Wing Portugal Acordó Dos jugadores de Tonga

Posible plantel de la franquicia (a falta de otros puestos a confirmar)