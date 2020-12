El gesto de unidad del kirchnerismo, la crítica de Cristina y la respuesta de Alberto Fernández

A pleno, el Frente de Todos se agrupó en el Estadio Único de La Plata, en el marco de un anuncio del gobernador Axel Kicillof, en una muestra de unidad del espacio, tras las versiones de crisis internas en la coalición. Hacía una semana, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández había compartido un acto por los derechos humanos en donde era la Esma.

El presidente y la vicepresienta, el propio Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes y todos los ministros de ambos gabinetes, más diputados de peso como Máximo Kirchner fueron parte del encuentro en tierra bonaerense.

En la platea armada en el campo estaba buena parte del gabinete nacional: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el canciller Felipe Solá; el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro.

El mandatario aseguró que el gobierno está trabajando para que la vacuna contra el coronavirus "llegue a cada argentino y argentina", a la vez que recordó que, además de la Sputnik V –la versión rusa–, las autoridades están en conversaciones con todos los laboratorios para conseguir dosis.



También replicó críticas del radical Alfredo Cornejo, quien intentó alimentar sospechas en torno a las negociaciones. "Corrupción es dejar vacunas en los galpones de la Aduana y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de esa corrupción", dijo.

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

En tanto, en uno de los pasajes más fuertes de su discurso la vicepresidenta envió un fuerte mensaje al gabinete delante del presidente Fernández, al afirmar que "el lawfare es también para disciplinar a los políticos y que no hagan lo que tengan que hacer", y disparó: "Todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores, pero necesitamos gente que los sillones que ocupan sean para defender a los argentinos".

No es la primera crítica de la exmandataria a la administración presidencial. En octubre, al cumplirse décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina se refirió a la situación de la economía como "agobiante" y apuntó contra un sector del gabinete cuando afirmó que hay "funcionarios y funcionarias que no funcionan".

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los 'defectos' que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", describió en esa oportunidad.

En el acto en el que se buscó una foto de unidad el primer orador fue el hijo de la vicepresidenta. "Llenamos canchas con Cristina", dijo el diputado en referencia a que el acto realizado en un estadio abierto no contó con presencia de público extra. Kirchner valoró también el trabajo hecho por la Cámara de Diputados para sacar adelante el proyecto de impuesto a la riqueza. Habló del trabajo que hicieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que "los que más" tienen "ayuden a los que menos tienen".

Luego llenó el turno de Kicillof con el paquete de anuncios previstos. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires comunicó que se duplicará la asistencia a los comedores escolares y que, a partir de una decisión de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), se habilitarán a 800.000 nuevos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de los cuales serán 300.000 en la provincia de Buenos Aires.

Hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre y convencidos de lo que hay que hacer.



Respecto a las escuelas, el gobernador anunció que además de haber comenzado a rehabilitar el estado de escuelas que se encontraban deterioradas, se extenderá ese programa, de $ 3000 millones. Criticó a quienes miran con "la lupa y el telescopio" pero no informan cuando las "cosas se hacen bien". Finalmente, adelantó que el estadio Único de La Plata llevará como nombre Diego Armando Maradona y una de sus populares se bautizará Alejandro Sabella.

"Nada va a quebrar mi amistad"

Tras las repercusiones por las críticas a la administración presidencial de parte de Cristina Kirchner, Alberto Fernández ratificó este sábado su vínculo con la vicepresidenta y dijo que "nada va a quebrar su amistad con ella" y que "no la va defraudar".

En diálogo con la radio El Destape, el mandatario se quejó por el "debate inusual" que se vive en los últimos meses.

“Ocurre que si hablo con Cristina, soy un títere y ella es la que se mete en todo y manda en el gobierno; pero si no hablo dicen que estamos peleados y hay una crisis institucional en el gobierno. La verdad no se que quieren”, señaló visiblemente molesto.

Y agregó: “Lo cierto es que con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace mucho y tengo un gran cariño por ella y nada va a quebrar nuestra amistad”.

El mandatario dijo que agradece siempre “la confianza que depositó” en él la expresidenta y sentenció: “No voy a defraudar ni a ella ni a los que nos votaron”.

