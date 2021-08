"El gran fotógrafo de la ruralidad", Pablo Oliveri, eligió algunas de sus fotos favoritas

Pablo Oliveri es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Desarrollo Rural, y ha volcado su pasión por el campo a la imagen.

Según destacó en uno de sus últimos informes el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), desde hace cerca de 30 años Oliveri se dedica a la fotografía y ha hecho cientos de viajes retratando la vida y el trabajo de quienes cada día sostienen con su esfuerzo la seguridad alimentaria global.

“En algún momento empecé a hacer fotos y me di cuenta que eso es lo que quería hacer. Me enamoré de la fotografía y fui haciéndola confluir con mi conocimiento de los temas del agro por mi condición de ingeniero agrónomo. Fui aprendiendo mientras trabajaba y además me capacité con distintos maestros”, cuenta Oliveri, que aquí presenta algunas de sus mejores fotos.

IICA

Foto de Pablo Oliveri.

1) Foto tomada en la provincia de Tucumán en plena zafra azucarera en el año 1995. Forma parte de la serie “Hombres y mujeres de nuestra tierra”. También fue una de las 10 fotos que integró la serie que ganó el 2° premio del concurso “El Campo Argentino” del diario La Nación en 1996.

IICA

Foto de Pablo Oliveri.

2) Foto tomada en la localidad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires en 1996. La imagen retrata a un productor agropecuario de la zona, descendiente de la colonización danesa del sudeste bonaerense. Forma parte también de la serie “Hombres y mujeres de nuestra tierra”.

IICA

Foto de Pablo Oliveri.

3) Foto tomada en la provincia de Misiones en el año 1995 en la casa de la familia Da Silva, localidad de Picada Santa Rosa, Departamento de Leandro N. Alem. En la foto, la señora Da Silva está cosechando manualmente hojas de tabaco. La imagen forma parte de la serie “Tabacaleros”.

IICA

Foto de Pablo Oliveri.

4) Foto tomada en Rucachoroi, provincia de Neuquén en el año 2005. La imagen se llama “Tejedora mapuche”. Forma parte de la serie “Hombres y mujeres de nuestra tierra” La foto recibió el primer premio en la categoría “Mujer trabajadora” en el concurso “Los trabajos y los días” que organiza anualmente la Escuela Nacional Sindical en Medellín, Colombia, en el año 2007.

IICA

Foto de Pablo Oliveri.

5) Foto tomada en el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) en el 2012. En la foto se ve al Ing. Agr. Juan José Valla, profesor de Botánica y uno de los grandes maestros de la Facultad de Agronomía, mostrándoles el jardín a un grupo de alumnos. La imagen forma parte de la serie “Profesores”, expuesta en la galería de arte de la FAUBA en 2017.