Ross Halfin, fotógrafo británico que retrató leyendas del rock, pasó por el MACA: la historia de sus trabajos más famosos y el proyecto por el que vino a Uruguay

La construcción de los mitos de la música tiene que ver, por supuesto, con lo que cada artista haya hecho arriba de un escenario y dentro de un estudio de grabación, pero también con una mirada particular que haya inmortalizado su paso por el mundo. Cualquier estrella de rock del siglo XX debería poder confirmarlo: es tan importante tener un buen productor musical como tener un buen fotógrafo.

Justamente a eso —entre otras cosas— le dedicó su vida el estadounidense Ross Halfin . Este fotógrafo nacido en Londres hace 68 años fue parte, entonces, de la construcción visual de muchos de los artistas y las bandas que hoy forman parte del olimpo del género. Durante su dilatada carrera, Halfin elevó el lente y apretó el obturador (en público y en la intimidad) frente a bandas como The Who, led Zeppelin, Kiss, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica y artistas como Ozzy Osbourne.

Este martes, Halfin pasó por Uruguay ; llegó a Manantiales para ser el protagonista de una masterclass en el teatro del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) , en la que recorrió algunos de los hitos de su vida como fotógrafo, al tiempo que dio algunas pistas sobre su forma de trabajo y su estilo visual. La charla estuvo moderada por Dave Brolan, reconocido editor y curador (Chief Editor en RAP Publishing), cuya experiencia en el ámbito editorial de la fotografía musical permitió profundizar en los aspectos técnicos y narrativos de la obra de Halfin.

Además de la charla de Halfin —que llegó a Uruguay a través del empresario y artista Jorge "Corcho" Rodríguez—, los asistentes pudieron disfrutar de una exposición de obras seleccionadas que dan testimonio de la evolución estética del rock bajo el lente de este artista.

Ross Halfin en el MACA: su relación con Metallica, The Who y el detrás de escena de algunas de sus fotos icónicas

Halfin, con 50 años de recorrido en el mundo del retrato, recordó en la charla sus inicios en la fotografía y su enamoramiento del rock, que llegó de la mano de la banda británica The Who cuando era un estudiante de bellas artes. Halfin relató que un día, decepcionado de sus estudios de pintura, decidió abandonar una clase y dedicar 11 horas a hacer fila para conseguir una entrada para ver a la banda en vivo.

Cuando uno de sus profesores de pintura se enteró de su decisión, le preguntó frente a toda la clase si le parecía que era más importante ver al grupo o las obras que estaban analizando en clase. Halfin respondió que obviamente, la banda.

En esos shows empezó a tomar fotos, y un tiempo después "con una cámara que no debería tener, por accidente", Halfin terminó retratando a los Who durante un show que hicieron en el rodaje de la película The kids are alright. "Terminé fotografiando el último show del baterista Keith Moon, que murió a los pocos meses", contó.

En esos primeros tiempos, Halfin era un habitué del Marquee Club de Londres, y fue allí donde se encontró con unos incipientes AC/DC. Los australianos no lograban todavía atraer a un público demasiado numeroso, pero al fotógrafo le parecieron interesantes, entabló una amistad con ellos, y los retrató. Esas imágenes de la banda terminarían convirtiéndose en algunas de las más icónicas de su historia.

Ese vínculo terminó llevando al fotógrafo a establecer una "estrategia" de trabajar con bandas emergentes, con la intención de poder acompañar su crecimiento y terminar viajando por el mundo con ellos cuando el éxito llegara. Así se formó por ejemplo su trabajo con Metallica, con los que sigue colaborando.

"Las bandas con las que trabajo me dejan hacer lo que quiero, me dan mucha confianza, porque saben que los muestro de una forma honesta y se exponen de forma consciente, que capaz con otros fotógrafos no lo harían", explicó.

"Me gusta mucho hacer fotos de backstage, o de momentos privados, son momentos que uno de otra forma no vería".

El antecedente a la visita

El vínculo entre el artista y empresario Jorge "Corcho" Rodríguez y Halfin tiene un recorrido más extenso que esta presentación en el MACA.

En diciembre de 2025, por ejemplo, el empresario argentino llevó su faceta artística a 3.600 metros de altura cuando, en Salinas Grandes, en Jujuy, expuso algunas de sus obras pictóricas y escultóricas para dar registro fotográfico a lo que será un libro sobre su obra. En ese libro es que Rodríguez está trabajando con el fotógrafo británico y también con Brolan.

En noviembre del año pasado, además, Rodríguez abrió su atelier de Villa Crespo para enseñar por primera vez su trabajo como artista. La muestra se llama On the road, en referencia al libro homónimo de Jack Kerouac. Siete cuadros de esa muestra y dos esculturas, una en bronce y otra en mármol de Carrara, fueron trasladados primero a Purmamarca y luego a Salinas Grandes para que Halfin y su equipo tomaran registro fotográfico.

La obra más imponente es una escultura de 650 kilos realizada en mármol de Carrara, que lleva por título Deadman, un hombre con cuernos que aparece también en los cuadros del artista. Esta obra fue realizada por Rodríguez junto a su maestra Veronika Bianchi, reconocida escultora europea nacida en Eslovaquia.

Halfin y Rodríguez llevarán la obra por distintos lugares de Sudamérica para ser fotografiada, en el marco de este proyecto en conjunto.

"Me gusta mucho poder ir a lugares increíbles a retratar arte e ir a lugares inusuales", dijo el británico sobre las razones por las que se sumó a esta iniciativa. "La idea es sacar el arte de la pared, de su lugar habitual, y llevarlo al mundo, el arte tiene que ser visto, interactuar con el mundo", agregó.