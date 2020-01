Ajuste Fiscal ganó de atrás el Gran Premio Ramírez

Ajuste Fiscal ganó anoche la 122ª edición del Gran Premio Ramírez que se disputó en el Hipódromo de Maroñas en el marco de una gran fiesta del turf nacional.

Carlos Pazos

Montado por el jockey Héctor Lazo y con Antonio Cintra como cuidador el caballo de tres años tuvo un espectacular cierre de carrera para ganarla por varios cuerpos luego de que la carrera fuera liderada por Bobby Q, montado por Luis Cáceres.

Carlos Pazos

Ajuste Fiscal corrió de atrás la carrera de 2.400 metros que tuvo una bolsa de premio de $ 4.464.654 y que se disputó sobre superficie de arena.

Carlos Pazos

Bobby Q salió en punta seguido por Lo Felipe –que terminó último– y Miltitoplp que era el gran favorito a ganar la contienda ya que en noviembre había conquistado el Gran Premio Nacional.

Promediando la carrera, a los 1.200 metros, Bobby Q era seguido por Lo Felipe y Cap Bon, quien a la postre fue tercero.

Carlos Pazos

Pero en los últimos 400 metros, Ajuste Fiscal arremetió desde atrás y superó por varios cuerpos a Bobby Q que se tuvo que conformar con el cuarto puesto.

Olympic Harvard terminó cuarto con el mítico Pablo Falero como jockey. El uruguayo volvió a correr para retirarse en el Ramírez y si bien no pudo cerrar su brillante carrera con un triunfo fue ovacionado por todos los presentes y homenajeado por las autoridades del turf uruguayo.

Tan buena fue la carrera realizada por Ajuste Fiscal que con su tiempo de 2.27.42 logró batir el récord del Ramírez que tenía fijado Good Report desde 2.27.84 desde el 2011.

Carlos Pazos

El récord en la distancia en el Hipódromo en 2.400 metros es de 2.26.64 y pertenece a Sing-A-Song desde el 8 de noviembre de 2009, en ocasión de un Gran Premio Nacional.

La prueba tuvo el retiro voluntario de Mundanal y los retiros obligados del caballo brasileño Hechicero y del local Nedway.

“Corrí la carrera un poco más atrás, fue distinto, corriendo un poco más lejos de lo que venía, pero el caballo se ubicó muy bien, más cerca de lo que yo quería traerlo pero como se sentía más cómodo ahí lo dejé seguir. En la entrada del derecho vi que Bobby Q había sacado mucha ventaja y los demás venían con poca acción por lo que esperé solo al derecho para hacerlo correr, cambiar las manos y respondió porque este caballo es un crack. Por cosas de carreras perdimos la triple corona, pero es un fenómeno”, dijo a La Tele que transmitió en vivo el evento.

Carlos Pazos

“La carrera la vi ganada en los 300, cuando tengo a tiro a Bobby Q que viene mermando y mi caballo cambió las manos y vi que iba a pasar de largo y que iba a ganar bien”, agregó el jockey ganador.

Como en cada año, el evento contó con autoridades políticas presentes, así como también con presencia de referentes de la culturaa y el deporte uruguayo. La jornada contó con varios espectáculos artísticos.

Carlos Pazos

Con la presencia del presidente electo Luis Lacalle Pou y miles de personas en Maroñas, Ajuste Fiscal ganó el Ramírez y se metió en la historia del turf nacional.

Caballo, Jockey, Stud

1- Ajuste Fiscal, Héctor Lazo, La Pomme

2- Bobby Q, Luis Cáceres, Mustafa

3- Cap Bon, Julio Méndez, Ximena P.

4- Olympic Harvard, Pablo Falero, Hs. Regina

5- Little Vicky, Carlos Lavor, Hs. Phillipson

6- Miltitoplp, Eric Acosta, Don Tito

7- Long Way, Federico Píriz, Tito Borjas

8- Great Spirit, Vagner Leal, Bosco Ríos

9- Keep Down, Leandro Gonçalves, Nova Gloria J.

10- Cerro Largo, Waldemar Maciel, Hs. Tacuarembó

11- Card Day, José Da Silva, Yeruá

12- El Maki, Sebastián Fiorito, Don Tito

13- Negrone, Fabio Guedes, Bohemios

14- Gauche, Heber Eugui, Titánico

15- Lo Felipe, Deividi Gaier, Hs. Phillipson