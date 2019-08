El ilustre contador de historias

En gira por Sudamérica para presentar a Todavía, su último disco -lanzado a fines de 2018-, Ismael Serrano se presentó este jueves en el Auditorio Nacional del Sodre, y en concierto solo con guitarra y voz retomó la relación que desde hace años lo vincula al público local. La cita tuvo como invitada a la artista nacional Florencia Núñez, quien se encargó de abrir el espectáculo.

Desde que entonó los acordes de la primera canción con su tradicional timbre vocal, el español inició un nuevo capítulo en el idilio con los uruguayos, y la primera ovación llegó ya con el segundo tema (Palabras para Julia, de Paco Ibáñez). Minutos antes, sobre las 20:35 y simulando estar fatigado había ingresado corriendo por las escaleras de la sala. Durante casi tres horas repasó los temas de su último trabajo, además de algunos clásicos e interpretaciones de otros músicos.

De muy buen humor en todo momento, y aprovechando la enorme complicidad que fue construyendo con el público, el artista no dejó pasar oportunidad de agradecer el trato recibido en Uruguay y el cariño demostrado por sus seguidores. En esta visita al país Serrano fue declarado ciudadano Ilustre de Montevideo. En ese acto, además de la plaqueta correspondiente entregada por el intendente Christian Di Candia, recibió un pañuelo amarillo como símbolo de la Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018. En medio de show el español sacó el pañuelo en señal de apoyo, lo que provocó el aplauso de los presentes.

En medio de risas y bromas, respuestas a gritos del público y en varios pasajes “charlas” con el regidor (voz que ordenaba y coordinaba el desarrollo del concierto), Serrano entonó letras que ya son clásicas en su repertorio, entre ellas Ana, Sucede que a veces, Recuerdo, La llamada, Ahora, Nieve, Zamba del emigrante, Ahora que te encuentro, Si se callase el ruido y Papá cuéntame otra vez, una de las que más emoción provocó.

Otro de los puntos altos del evento fue el momento de Ojalá, de Silvio Rodríguez. La puesta en escena, compuesta por sillas, escaleras, mesas, bancos de plaza, cajones, percheros y sacos colgados, hizo del escenario y el entorno un lugar más cálido, austero e íntimo, clima propicio para un show tan cercano como sencillo. Después de presentar a su equipo el músico se fue del escenario pero volvió rápidamente, con la certeza de que allí lo seguían esperando, y eligió Pequeña Criatura para el cierre de la noche.

Valentina

La otra protagonista inesperada de la noche fue Valentina, una muchacha sentada en la cuarta fila de la platea baja del auditorio. Serrano preguntó quién quería subir al escenario para acompañarlo en un par de canciones. “A ti. Ven para aquí”, le dijo a una de las que había levantado la mano. Ante su sorpresa, la chica se levantó de su asiento pero no subió al escenario hasta que el artista le pidió que se sentara junto a él en la escalera. “¡Hacelo por nosotras. Ahora todas somos vos!”, le gritaron desde la platea. La canción titulada Te Odio fue la que provocó más risas y comentarios del artista, con la participación del público y de Valentina, quien luego volvió a su lugar. Minutos después, Serrano finalizó una canción y gritó: “Valentina, ¿estás bien?”. “Si, pero aún no me lo creo”, dijo la mujer, todavía sin caer en lo que había vivido minutos atrás.

Todavía

Este disco fue grabado junto a varios amigos en la localidad de Tigre (provincia Buenos Aires, Argentina), y es el primer disco que el artista hace solo con guitarra y voz. Está compuesto por 13 canciones, e incluye las letras y un pequeño libro con una entrevista. La gira de este disco comenzó en abril pasado, también en Argentina.