El Indio Solari anunció que se retira definitivamente de los escenarios

El histórico cantante y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos "Indio" Solari anunció su retiro definitivo de los escenarios debido a la enfermedad de Parkinson que padece desde hace varios años.

"En este momento la puerta está entreabierta porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero transformar esto en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo", le dijo a Mariskal Romero, conductor de radio español.

"Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más", agregó el Indio, que tiene 74 años y no se presenta en vivo desde 2017, en un recital que dio con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Olavarría y que terminó con dos fallecidos y varios heridos.

De todos modos, el Indio afirmó que seguirá haciendo discos de estudio. "El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo", afirmó.

El Indio se encuentra preparando un nuevo disco con una de sus bandas, El Mister y los Marsupiales Extintos. También integra los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lideró desde 2004 tras la separación de los Redonditos de Ricota.

Los Fundamentalistas se han presentado en vivo y en los últimos años el Indio aparecía en hologramas, interpretando las canciones que la banda tocaba en vivo.