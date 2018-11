El infiltrado militar que vigilaba a sindicalistas y políticos

Más de 3 millones de folios forman parte de los denominados archivos Berruti, con información de actividades de inteligencia desde 1985 hasta 2001 aproximadamente, y que está a estudio de una comisión parlamentaria que investiga el espionaje militar en democracia.En octubre del año pasado, en una nota con el título "El espía compañero" , el periodista Samuel Blixen, a partir de información de ese archivo (denominado Berrutti en referencia a la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti), dio cuenta del "agente 03-E" -a quien se denominaba "Leandro"-, un infiltrado militar que proporcionaba información sobre políticos y el Partido Socialista.En ese artículo se cuenta cómo el agente "Leandro" filtró información de una asamblea en particular de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB).Al leer esa nota, el dirigente histórico de la FOEB, Richard Read, pudo identificar al infiltrado, según publicó este domingo el diario El País . El factor crucial para la identificación fue una transcripción realizada en Brecha. "Fui yo y se retiró Richard", fue la frase clave. Sólo una persona podía haber quedado en el lugar de Read: su suplente."Hubo gente que desconfió de él, pero yo no. Yo no sospechaba. O era un muy buen actor, o era un perejil reclutado. Obviamente le fue bien, porque llegó a niveles muy altos", dijo Read según la nota de la periodista Paula Barquet de El País."Leandro" fue dirigente también del Partido Socialista y llegó a altos cargos en la Mesa Política del Frente Amplio en Lavalleja. Más adelante llegó a ser presidente del Club de Leones de Minas. A los sindicalistas de la bebida les dijo que había sido soldado, pero que lo habían echado por robar. En tanto, a los socialistas les contó que había sido administrativo en el Ejército pero que había colaborado con guerrilleros.El País dio cuenta de que "Leandro" se jubiló en 2005, por resolución del Ministerio de Defensa, tras 41 años de servicio (ocho en "servicios militares simples" y 33 en "servicios civiles").

El testimonio del dirigente del Partido Socialista, Eduardo Fernández, pinta a Leandro como "un dirigente serio", Tanto así que Fernández dice no haber desconfiado nunca y que lo consideraba su amigo: "Cuando me enteré, me quería morir".



Otra muy diferente es la visión de la dirigente frenteamplista de Lavalleja, Elena Chaín, a quien "Leandro" siempre le dio "mala espina". Lo consideraba un hombre "prepotente" al que "le gustaba figurar".