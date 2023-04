Conmebol multó por un insólito motivo a The Strongest tras ganarle a River argentino

The Strongest le ganó 3-1 a River Plate de Argentina el 4 de abril por la Copa Libertadores, pero recibió una insólita multa de US$ 80.000 por parte de la Conmebol.

El club boliviano explicó que US$ 50.000 corresponden a que cinco alcanzapelotas le pidieron fotos a los jugadores de River, algo que está prohibido.

No especificó a que corresponden los restantes US$ 30.000. De modo que de los US$ 300.000 que debe cobrar The Strongest por jugar de local, solo cobrará US$ 220.000.

AFP

Gonzalo Castillo

La Conmebol está siendo estricta con respecto al reglamento y ante cualquier incumplimiento corresponderá una multa económica.

Hace una semanaThe Strongest se hizo fuerte en los 3.600 metros de altitud de La Paz y venció al millonario en el inicio del Grupo D de la Copa Libertadores 2023.

Los goles para la victoria del once atigrado en el estadio Hernando Siles fueron convertidos por Enrique Triverio (2) y el uruguayo Gonzalo Castillo, mientras que para el club argentino descontó Lucas Beltrán de penal.