El invento uruguayo que detecta síntomas de sueño cuando manejás e interesó a Unasev

Más tecnológicos, más seguros, con más funciones. Los autos cuentan con nuevas herramientas para hacerlos más atractivos. En Uruguay, estudiantes de ingeniería piensan en soluciones para quienes manejan y las ideas seducen al gobierno con el objetivo de evitar accidentes de tránsito.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y estudiantes de la Universidad de Montevideo iniciaron dos proyectos. Uno de ellos fue la creación de un dispositivo que verifica la forma en que maneja el conductor y evitan siniestros.

La iniciativa consta de una una computadora pequeña (Raspberry Pi 4) y una cámara, que detectan cuando el usuario se duerme, tiene síntomas de sueño o se distrae y lanza una notificación a través del altoparlante para que restablezca la conducción normal.

“También advierte si se distrae. Por ejemplo, mirando mucho tiempo para el costado”, contó Diego Durán, uno de los docentes que tutoreó estos trabajos.

Estos datos, además de alertar en tiempo real al chofer en cuestión, también se guardan en la nube. “Y allí se podría saber cómo fue el comportamiento del conductor en el último mes o en un período de tiempo”, indicó. Los creadores de este proyecto, que fue realizado con el auto detenido por motivos de seguridad, creen que por menos de US$ 200 se puede llegar a comercializar esta solución, aunque todavía es un prototipo que no llegó a su fase final.

Unasev se interesó en el proyecto y empezó a enviarles algunas ideas para mejorarlo. De hecho, nuevos estudiantes lo están analizando para potenciar en el laboratorio esta empresa.

“La idea es que sea más robusta y ya pueda estar en funcionamiento. Luego, hay que ver el negocio o uso que se le quiera dar. Pero la solución está probada que funciona, que era lo que nos interesaba a nosotros”, comentó.

Los parámetros

Cuando el chofer bosteza una locutora dice “está presentando síntomas de sueño”. “Detenga el vehículo para tomarse un descanso”, agrega, según pudo ver Cromo en el video demostrativo. Si empieza a pestañear lanza una alarma que lo despierta y, si toma el celular, la mujer advierte: “Por favor, preste atención a la ruta”.

A las computadoras, y a la inteligencia artificial, hay que enseñarle qué es un bostezo. Los autores del proyecto lo definieron como la acción de abrir la boca por un tamaño “adecuado”. En caso de bostezar dos veces en un minuto se dispara la alerta.

Lo mismo con lo que implica los síntomas del sueño. El sistema es capaz de medir la duración de los pestañeos. En caso de que demore más de un segundo se considera pestañeo largo. Si se repiten dos pestañeos largos en dos minutos, larga la alerta.

¿Sobrepasando autos en zona prohibida?

Los proyectos en la industria automotriz no tienen límite. Otra de las iniciativas pensadas por este grupo de estudiantes de la UM, que también sedujo a la Unasev, busca prevenir siniestros de tránsito en rutas nacionales por adelantamientos indebidos.

En este caso, la cámara está mirando hacia delante. En la mayoría de las rutas uruguayas, cuando aparecen dos líneas amarillas indica que ninguno de los autos puede sobrepasar a otro y debe aguardar hacerlo cuando esté dibujada una sola línea amarilla y del lado izquierdo.

“La cámara detecta en la zona en la que estabas. Te avisa adentro del auto si estás pasando de manera incorrecta”, comentó Durán. Esa misma información queda registrada en la nube.

Según expertos del tránsito, hay mucha gente que no está familiarizada con la señalización y que la doble línea amarilla genera confusiones. Esto puede ser un insumo, agregó, para evitar muertes en rutas. El año pasado fallecieron 193 personas por siniestros en estos lugares. El 77% de ellos fallece en el mismo lugar donde se produjo el incidente.

Esto genera información relevante para el dueño del vehículo, para los fabricantes de automóviles y hasta para las autoridades. Entienden la forma en que se comporta el conductor en un determinado plazo de tiempo. Quedó funcionando un “preprototipo”.

El Renault de 2006 más moderno

Muchos uruguayos apelan a sus conocimientos tecnológicos para hacer inteligentes vehículos sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero. Uno es Fernando Álvarez, fanático de la electrónica y la programación, que modernizó con sensores y dispositivos su Renault Megane de 2006.



Tal como contó a Cromo en 2019, cuenta con wifi propio gracias a un rúter y un chip 4G, una pantalla DVR que registra todos los movimientos que hace el auto gracias a la cámara delantera y trasera y sensores situados en las válvulas de las ruedas que informan la temperatura que tienen los neumáticos. También pueden hacer sonar una alarma e informar que alguno puede estar perdiendo presión.



Su auto está conectado a su casa. En la tablet que le colocó abre la puerta de su garaje antes de doblar en la cuadra de su casa de Reducto.

Cuando dialogó con Cromo, había contado que uno de sus objetivos es encender y apagar el motor del auto a distancia mediante su celular. Pero lo ha dejado en suspenso.



En lo que sí está trabajando es en una especie de radar de proximidad que permite advertir a los usuarios cuando se están acercando demasiado a otro vehículo. Busca otorgar una distancia óptima para garantizar la seguridad del conductor.

El combate al punto ciego

El año pasado, un equipo de ingenieros uruguayos desarrolló un dispositivo inalámbrico y de fácil colocación para alertar al conductor sobre el punto ciego de los espejos laterales.



Se llama “BSA”, se pega en esos espejos y le emite una alerta visual al conductor cuando un objeto está en un lugar que no puede ver.

A diferencia de otros sistemas que hay en el mercado, este es de fácil instalación ya que no modifica el sistema del auto y “más económico” porque se comercializaría a US$ 99 el par, en contraste con los actuales que rondan entre los US$ 150 y US$ 300.



“Esta solución está pensada para la gran mayoría de autos” que no tienen este sistema, cuenta Martín Canabal, uno de los creadores. Según él, funciona como un espejo de puntos ciegos, pero al que se le agrega electrónica y alertas visuales.



El dispositivo alerta al conductor mediante una notificación visual cuando un objeto está en el punto ciego del espejo lateral. Por ejemplo, cuando un auto está adelantando a otro y se encuentra en un momento del punto ciego, el aparato notificará al conductor para que tenga cuidado y no cierre al vehículo que lo está pasando.



Por el momento, la alerta es visual ya que se enciende una luz en el mismo dispositivo, pero a futuro también se espera que cuente con una alerta sonora integrada con los parlantes del auto.