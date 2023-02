El jefe de la Inteligencia militar ucraniana será el nuevo ministro de Defensa

Aunque aún no se precisó la fecha exacta del reemplazo, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, tomará el área de Defensa por decisión del presidente Volodímir Zelensky. Reemplazará a Oleksii Reznikov, a quien le tocó el turno tras el desplazamiento del viceministro de Defensa, Viacheslav Shapovalov, cuya salida el 23 de enero estuvo vinculada a un escándalo en torno a la adquisición de alimentos para las fuerzas armadas ucranianas. Ese día también fue desplazado el fiscal general adjunto, Oleksiy Symonenko, por el mismo motivo.

La salida de Reznikov fue anunciada el domingo por el diputado David Arakhamia, cercano a Zelensky. "Kirilo Budanov encabezará el ministerio de Defensa, lo cual es absolutamente lógico en tiempos de guerra", dijo el diputado, refiriéndose a Budanov, hasta ahora a cargo de la inteligencia militar ucraniana. Budanov tiene 37 años de edad, según informó la agencia AFP.

Reznikov, de 56 años, tendrá un nuevo destino. Será ministro de Industrias Estratégicas, añadió Arakhamia, sin precisar la fecha en que se producirá el relevo. "La guerra dicta los movimientos de personal. El enemigo se está preparando para avanzar. Y nosotros nos estamos preparando para defendernos", agregó.

Reznikov había sido nombrado ministro de Defensa tres meses antes de la invasión rusa, en noviembre de 2021. Tuvo un diálogo permanente con los aliados de Ucrania “para fortalecer a las fuerzas armadas”, se señaló en un despacho de AFP.

Sin embargo, su viceministro, Viacheslav Shapovalov, encargado del apoyo logístico a las fuerzas armadas, tuvo que dejar su cargo tras conocerse la firma de contratos con sobreprecios para el suministro de alimentos para las tropas.

Al hablar con la prensa este domingo, horas antes de las declaraciones del diputado Arakhamia, Reznikov no dio precisiones sobre su salida ni sobre el nuevo destino que le habrían encomendado. Sí dijo que eso lo decidirá el presidente Zelensky. "El estrés que sufrí en este último año es difícil de medir. No me avergüenzo de nada. Mi conciencia está absolutamente tranquila", declaró Reznikov.

Aunque AFP y el diputado David Arakhamia afirman que el cambio ya fue decidido, no hubo aún comunicación oficial. Fuentes consultadas por medios ucranianos como RBC Ukraine también señalan que el Parlamento votará en su próxima reunión la salida de Reznikov, y que reemplazará al actual titular del Ministerio de Industrias Estratégicas.

Los cambios están vinculados al pedido de Ursula von der Leyen, titular de la Unión Europea (UE), y de otros 15 comisarios de ese organismo. Entre los cambios, los dirigentes comunitarios pidieron medidas para combatir la corrupción, un camino que desde la UE consideran imprescindible para poder avanzar en el pedido de Ucrania para ingresar al organismo comunitario.

"Estamos preparando decisiones y negociaciones que fortalecerán a nuestros soldados, y darán a Ucrania más apoyo internacional y armas", fue la única declaración que dio Zelensky sobre los rumores de cambios en el gabinete.

Reznikov debió dar explicaciones al organismo anticorrupción la semana pasada, ya que, junto con su viceministro, Viacheslav Shapovalov, también fueron desplazados Volodímir Tereschenko, que era subdirector de contrataciones internacionales, y Bogdan Kmelnitski, subdirector de provisiones.

Los contratos que provocaron los despidos fueron la compra de equipos de protección para las tropas y una compra de alimentos valuada en alrededor de US$ 380 millones, con precios muy por encima de los de mercado. La Fiscalía anticorrupción los investiga por presunta malversación de fondos públicos.