El jefe de los negociadores por la Paz Total que impulsa el gobierno colombiano criticó la postura del ELN

A raíz de las declaraciones del jefe del Ejército de Liberación Nacional Elécier Herlinto Chamorro Acosta (a) Antonio García, en las que cuestiona el proceso de “paz total” que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, el encargado del equipo negociador oficial, Otty Patiño, dijo que lo que pasa es que “García no ha entendido" el significado del proyecto.

Patiño se refirió a las críticas al proyecto de paz total hechas por Eliécer Chamorro en las que había afirmado que “la paz total parecía comprometida por negocios" y que si el Gobierno de Gustavo Petro seguía considerando al ELN un GAO (Grupo armado organizado) la discusión "continúa en el mismo punto que la dejó Duque".

El máximo comandante del ELN afirmó que no está de acuerdo con que en el proyecto de paz total se le dé el mismo tratamiento a la guerrilla que a narcos o paramilitares. También se refirió al “impasse” debido al anuncio hecho por el gobierno en el que se aseguraba que se había llegado a un acuerdo de cese del fuego bilateral que incluía indebidamente al ELN.

En una entrevista con el portal alcarajo.org, el líder guerrillero reafirmó la postura del ELN que se ha venido conociendo en los últimos días en la que reprochan al gobierno que el cese del fuego no haya sido concertado formalmente en la mesa de conversaciones. Dijo que, al ser un anuncio unilateral, “se trata de una imposición”.

“No se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción. Esto es el ABC en teoría de negociación o resolución de conflictos. Vamos a conversar sobre la situación creada por el Gobierno, sobre la cual no tenemos ninguna responsabilidad, no fue creada por nosotros, más bien somos víctimas”: dijo el comandante García.

El guerrillero añadió que una de las dificultades comunes con las que se tropieza el proceso de paz es que los gobiernos (como el de Petro y otros anteriores), de manera "caprichosa niegan la naturaleza política del conflicto armado y sus causas" y por lo tanto "consideran que superar el conflicto solo tiene que ver con la desmovilización y el desarme de las guerrillas".

Antonio García también criticó que el Gobierno les brinde estatus político a bandas que se han dedicado al narcotráfico y al paramilitarismo. Dijo que resulta peligroso para el proceso de paz que no se tenga claro qué tratamiento específico darles a esos grupos criminales.

Sin embargo, pese a sus críticas, el jefe guerrillero reiteró que espera soluciones en el próximo ciclo de conversaciones a la “crisis” causada por las declaraciones unilaterales del presidente.

Por su parte, Otty Patiño aclaró que "hay distintos tratamientos a los distintos actores y al ELN desde el comienzo se le dio un tratamiento político e incluso el carácter de la delegación es político y eso no se ha hecho con los otros grupos”.

El jefe de los negociadores del gobierno también afirmó que esa distinción entre grupos con fines criminales y con aspiraciones políticas será más explícita en tanto ese grupo demuestre con actos su intención de ejercer la política sin necesidad de las armas.

El jefe negociador del Gobierno también afirmó que, si las negociaciones no avanzan, “vamos a descubrir un ELN que no está interesado en la política sino en los negocios, lo cual sería una decepción”.