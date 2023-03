El Kremlin rechazó la orden de detención contra Putin por supuestos crímenes de guerra

El Kremlin negó cualquier valor jurídico a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra, alegando que Rusia no reconoce al tribunal, al tiempo que afirmó que trabaja para ayudar a los menores atrapados en la zona de guerra.

"Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas", declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

Por su parte, el expresidente ruso Dmitri Medvédev comparó la orden de detención con el papel higiénico. "No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel", escribió en inglés en la red Twitter, junto a un emoticón del papel de baño.

De esta forma, Moscú salió al cruce de la decisión adoptada por el tribunal con sede en La Haya, que emitió sendas órdenes de captura contra Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los derechos de la infancia en Rusia.

Ambos son acusados de una supuesta implicación en la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Moscú tras el inicio de la guerra en febrero de 2022. "Está bien que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo para ayudar a los niños de nuestro país", ironizó la comisionada Lvova-Belova, citada por la agencia estatal RIA Novosti.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, calificó las órdenes de detención como una "importante decisión" que, según expresó marca "el comienzo del proceso para que Rusia y su líder rindan cuentas por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania".

En tanto, y luego que el tribunal emitiera las órdenes, el fiscal de la CPI Karim Khan dijo haber identificado en su petición la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, en el contexto de los “actos de agresión” del Ejército ruso a Ucrania.

Khan sostuvo que estos actos de deportación de menores ucranianos a Rusia y su adopción por familias rusas “demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”, un acto que calificó como “ilegal” al argumentar que los menores “eran personas protegidas” en virtud de los Convenios de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario.

“Alegamos que muchos niños han sido dados en adopción en Rusia desde entonces. La ley se modificó, a través de decretos presidenciales emitidos por el presidente Putin, para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, facilitando su adopción por familias rusas”, denunció Khan.

Khan sostiene en su petición al tribunal que “la mayoría de los actos en este patrón de deportaciones se llevaron a cabo en el contexto de los actos de agresión cometidos por las fuerzas militares rusas contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania que comenzaron en 2014”, después de la anexión de Crimea.

“El impacto humano de estos crímenes quedó claro durante mi visita reciente a Ucrania. Allí, visité uno de los hogares de los que supuestamente se llevaron a los niños, cerca de la actual línea de frente del conflicto. Los relatos de quienes habían cuidado a estos niños y sus temores sobre qué había sido de ellos subrayaron la necesidad urgente de actuar”, dijo Khan.

El fiscal agregó en un comunicado que seguirá “buscando la cooperación” de Rusia en su investigación sobre la situación en Ucrania, al tiempo que se comprometió a “investigar las circunstancias incriminatorias y exculpatorias por igual” de los presuntos crímenes cometidos.

Rusia, al igual que Estados Unidos, no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro del tribunal, como tampoco lo es Ucrania, circunstancia que no le impidió a Kiev haber autorizado al tribunal a investigar la comisión de los supuestos crímenes de guerra de los que se acusa a Putin y Lvova-Belova.

(Con información de las agencias AFP y EFE)