El lateral Luis Advíncula tomó una decisión que sorprendió a los peruanos

Perú perdió 5-4 por penales contra Australia en el repechaje y quedó afuera de Qatar 2022.

El lateral Luis Advíncula falló uno de los remates y luego escribió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, pidiendo perdón y renunciando a la selección peruana.

EFE Advíncula durante un partido contra Uruguay

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco", escribió.

Sin embargo, unos minutos después el jugador de Boca Juniors se arrepintió y borró lo que había escrito.

La drástica decisión sorprendió a Perú, ya que se trata de uno los jugadores históricos de la selección incaica.

KARIM JAAFAR / AFP

El mensaje de Advíncula que luego borró