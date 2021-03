El lunes se anuncian los nominados a los Oscar: ¿qué candidatas se pueden ver en casa?

Para usar una analogía criolla, a esta altura todo lo que lleve la firma de Disney o Pixar es “el Carro del Chaná” en los Oscars. Por eso, este año la sorpresa sería que no gane otra película en la categoría de Mejor película animada que no sea esta, la más reciente del estudio. Soul es la historia de Joe Gardner, un docente de música que tiene la oportunidad de cumplir uno de los grandes sueños de su vida, tocar jazz en uno de los principales locales de Nueva York, pero cuyo sueño corre riesgo de verse frustrado cuando un accidente lo manda al más allá. Aunque no sea la mejor producción de Pixar en los últimos tiempos, se perfila como la ganadora, gracias a un toque más experimental en sus secuencias ambientadas en el otro mundo, y a una trama más adulta que en otras de las películas de la casa de animación, con reflexiones sobre la muerte y la frustración de los sueños. Está disponible en Disney+

Soul La madre del blues Como ya sucedió con Heath Ledger hace algo más de una década, la muerte de un actor lo ha convertido en uno de los favoritos para un premio, con el componente de reconocimiento póstumo agregado a una actuación brillante, que merecería también un reconocimiento aún con su responsable vivo. Fallecido en 2020, Chadwick Boseman, que se hizo conocido por su trabajo como el superhéroe Pantera Negra en las películas del universo Marvel, se perfila como el ganador de la categoría Mejor actor de reparto por su trabajo en esta película, que cuenta una conflictiva y tensa sesión de grabación de la cantante de blues Ma Rainey, interpretada por una irreconocible Viola Davis. Boseman encarna a Levee Green, un joven y ambicioso trompetista que busca convertirse en un músico exitoso por cuenta propia. Está disponible en Netflix. Mank Cuando se piensa en Ciudadano Kane, se suele pensar en Orson Wells, su protagonista y director, que debutó en ese rol en esta película, considerada como una de las mejores de la historia del cine. Pero atrás de esa obra maestra está también Herman Mankiewicz, guionista del filme. Sobre su vida, y la autoría de ese texto va esta película biográfica dirigida por David Fincher (El club de la pelea, Zodíaco y El curioso caso de Benjamin Button), que tiene a Gary Oldman en el rol protagónico, y que además de contar las desventuras cotidianas de Mankiewicz, alcohólico consumado, retrata también al Hollywood de los años 30 y 40, repleto de jefes de estudio megalomaníacos, actores y actrices caprichosos y de artistas buscando que alguien ejecute sus obras. Con una estructura que va entre el presente (es decir, entre la escritura de Ciudadano Kane) y el pasado de Mankiewicz y sus interacciones con figuras que inspirarán su trabajo, la película de Fincher tiene a su favor que trata sobre uno de los temas predilectos de la Academia: el cine mismo y sus creadores. Está disponible en Netflix. El juicio de los 7 de Chicago Siete activistas y el líder del movimiento de los Panteras Negras son arrestados luego de que organizaran una manifestación contraria a la Guerra de Vietnam durante la Convención Nacional Demócrata en agosto de 1968. Esta película, firmada por Aaron Sorkin (responsable de La red social, y las series El ala oeste de la Casa Blanca y The Newsroom), retrata el juicio que enfrentaron esos hombres, acusados de incitar disturbios por parte del gobierno estadounidense. Con un elenco repleto de figuras al frente, la película viene de recibir el premio al mejor guion original en los Globos de Oro. Está disponible en Netflix. Una noche en Miami Las películas protagonizadas por figuras históricas reales suelen ser apreciadas por los Oscars, por lo que esta película se perfila como una de las candidatas en diversas categorías. Dirigida por la actriz Regina King, que debuta en ese rol, el filme cuenta un encuentro imaginario en los años 60 entre el boxeador Cassius Clay, el jugador de fútbol americano y actor Jim Brown, el activista Malcolm X y el cantante Sam Cooke, luego de que Clay se convierta en campeón mundial de los pesos pesados por primera vez. Una charla atravesada por el racismo vivido por estas cuatro figuras, el cambiante escenario de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y la búsqueda de igualdad, que se inspira en la relación real entre estas personalidades, tiene chances como Mejor película, y King puede ser una sorpresa en la categoría de Mejor director. Está disponible en Amazon Prime Video. Borat 2 Una de las potenciales sorpresas de la jornada de nominaciones del próximo lunes 15 puede ser esta secuela de la comedia protagonizada por el británico Sasha Baron Cohen, que se pone en la piel y el bigote de un periodista kazajo. En esta segunda parte, Borat, luego de pasar 14 años en un campo de trabajos forzados por lo mostrado en su primera película, vuelve a Estados Unidos acompañado por su hija, para retratar a ese país en los últimos meses del gobierno de Donald Trump y en los tiempos del covid-19. Planteada como un falso documental, y combinando ficción con secuencias filmadas al estilo de cámara oculta, la película humilla a varias figuras del gobierno y a algunos de los allegados de Trump, como el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, que es captado por las cámaras realizando gestos obscenos al personaje de la hija de Borat, que también se hace pasar por periodista. Está disponible en Amazon Prime Video.