El manual de Lali Espósito para armar un "viajero" de Fernet que explotó en redes

Ni bien aterrizó en España Lali Espósito visitó El Hormiguero, el programa nocturno que conduce Pablo Motos en Antena 3 para seguir con su proceso de "argentinización" del conductor, que había empezado introduciéndolo al mate en su última aparición televisiva.

"Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida, Pablo. Ser más libre y que vos seas más argentino”, dijo la cantante de Disciplina antes de que le acercaran una bandeja con todos los ingredientes.

Espósito mostró el paso a paso de un Fernet con Coca, uno de los tragos más populares de la Argentina y una mezcla que tomó fuerza en la noche uruguaya.

“En Argentina hay mucha joda, hay mucha vida nocturna en Buenos Aires. A veces cuando estás con tus amigos y es hora de abandonar la casa en donde esté sucediendo esa previa – que nos juntamos a tomar, a charlar, a escuchar música – se arma lo que se dice un viajero, que es el trago comunitario. Nosotros compartimos todo. ¿Somos 52 personas? Todos toman del viajero”, explicó la cantante y procedió a cortar una botella de plástico con un cuchillo.

El famoso "viajero" se convirtió en un clásico antes de ir al boliche en Argentina y Uruguay. Como explicó la cantante en su aparición televisiva se trata de una botella de refresco cortada con los bordes doblados que se improvisa para armar el trago.

“Esto es algo muy de barrio, Pablo. Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí”, aclaró entre risas.

Después de cortar la botella y quemar los bordes para que no lastimen los labios, Lali Espósito pasó a presentar la bebida: "Se hace con este trago. Esto es una bebida italiana", dijo. "¿Ni siquiera es argentina?", se sorprendió el conductor. "Pero es argentina, como buena argentina me adueño de cosas que no son mías. Esto es mío, para mí lo hizo un argentino y se pone así. Hay medidas depende de los gustos", prosiguió la cantante antes de darle un traguito de la botella e invitarle uno a Motos que no se mostró muy seducido por la bebida.

"La gente mayor lo toma en chupito como digestivo, nosotros lo arruinamos inventándonos este trago", comentó Lali, mientras volcaba el Fernet sobre el hielo y llenaba el viajero de refresco en la clásica porción de 70/30. "Es mi trago favorito. Si yo me tengo que hacer un trago en Argentina yo tomo Fernet con gaseosa".

Una vez que llenó el vaso de plástico hasta arriba y dejó asentar la espuma lo revolvió: "Bueno, no voy a ser muy televisiva. Esto se hace así", dijo antes de poner el dedo índice adentro de la botella cortada mientras la producción le acercaba una servilleta. "¡No chicos!", comentó y se chupó el dedo.

Una vez que el trago estuvo listo se lo presentó al conductor: "Yo Lali, una pop star argentina, te bendigo Pablo Motos, rey de la televisión española, con este trago", dijo y le entregó el vaso viajero.

"¿Te gustó, Pablo?", le preguntó. "Qué les pasa a los argentinos. Es como beber de una Coca Cola y chupar un mueble", respondió el conductor que no congenió con el sabor enseguida.

"Para mí es bárbaro y esto así ya se empieza a compartir en el grupo. Y si te tomás un par ya no te acordás la dirección de tu casa", concluyó la cantante.

El video del "manual" de Lali para hacer el mejor "viajero" fue replicado numerosas veces en redes sociales, donde la cantante recibió todo tipo de comentarios elogiosos y aplausos de argentinos orgullosos de la bebida "adoptada" como nacional.