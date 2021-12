El mensaje del Cebolla y la bronca en hinchas de Plaza debido a que no pateó un penal

Cristian “Cebolla” Rodríguez, volante y uno de los capitanes de Plaza Colonia, se manifestó este miércoles en sus redes sociales luego de la semifinal del Campeonato Uruguayo en la que su equipo perdió ante Peñarol este martes en el Estadio Centenario y después de las reacciones que generó que no haya pateado en la tanda de penales.

En su Instagram oficial, el Cebolla publicó su mensaje: “Orgullo de mis compañeros y grupo de trabajo, gracias a ellos volví a ser feliz. Gracias, gracias… Vamos por más y siempre y humilde”, escribió.

L. Carreño

Cebolla Rodríguez

El volante ingresó en la final ante su exequipo, del que es confeso hincha, en el que se formó como futbolista, del que también fue capitán y figura en los últimos años, antes de que comenzara el alargue, cuando el partido estaba 1-1.

El mensaje del Cebolla Rodríguez en Instagram

Luego, jugó los 30 minutos del alargue, hasta que el partido llegó a los penales al mantenerse la igualdad.

Comenzó la serie de remates y la tanda de cinco se cerró sin que el Cebolla pateara, lo que llamó la atención, porque en los últimos años ha sido frecuente ejecutante de penales, en Peñarol y también en Plaza en esta temporada, siempre con una gran efectividad.

Leo Carreño

El ingreso de Cebolla Rodríguez

Luego, siguieron los penales uno y uno, hasta llegar al noveno, y el volante tampoco pateó.

Ambos equipos tiraron nueve remates hasta que se cerró la serie. Emilio Zeballos fue el último ejecutante de Plaza, mandando la pelota por arriba, y en el equipo de Eduardo Espinel solo quedaron por patear el Cebolla y el arquero Santiago Mele.

Leonardo Carreño

Cebolla Rodríguez

Nicolás Gaitán marcó el último remate para Peñarol y le dio el título, dejando a Plaza sin la posibilidad de llegar a las dos finales por el Uruguayo y de ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que le hubiera significado a los patablancas asegurarse US$ 3.000.000 por acceder a esa instancia.

Malestar en hinchas de Plaza

En hinchas y allegados cercanos a Plaza Colonia cayó “recontra mal” que el Cebolla no pateara su penal en la ejecución, indicó a Referí un dirigente vinculado al club.

Leonardo Carreño

Hinchas de Plaza

En grupos de Whatsapp de amigos cercanos al club entendieron que, por su experiencia y efectividad en los penales, hubiera correspondido que pateara. Los cuestionamientos no pasaron más de eso, indicaron.

Desde Plaza Colonia ni el jugador indicaron que tuviera una dolencia física que le impidiera rematar.

Leonardo Carreño

El Cebolla en la tanda de penales

La no ejecución del Cebolla también generó reacciones en las redes, donde algunos criticaron que no haya pateado, mientras que hinchas de Peñarol lo elogiaron por no haberlo hecho.