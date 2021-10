El mercado se mostró ágil en el remate de San Alberto, con el martillo de Silveira

Silveira Negocios Rurales realizó el 23er remate anual de la cabaña San Alberto y colocó toda la oferta Aberdeen Angus, en la que se incluyeron toros y vientres.

Daniel Silveira, director del escritorio, comentó a El Observador que el mercado estuvo ágil y que el remate “salió muy bien”.

En esta oportunidad se colocaron 50 toros a US$ 2.680 de promedio, con un valor máximo de US$ 3.100; y vaquillonas que promediaron US$ 833. Según destacaron desde el escritorio, todo el equipo rematador quedó muy contento.

Silveira resaltó que tanto la torada como los vientres se vendieron en una hora y media, lo que mostró la buena demanda, e informó que hubo compradores de Treinta y Tres, Tacuarembó, Soriano, Cerro Largo, Durazno, Salto, Paysandú y Rivera.

A continuación los resultados de la venta:

Resultados de la venta.