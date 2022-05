El Ministerio del Interior no permite jugar a Nacional y a Peñarol a la misma hora el sábado

El Ministerio del Interior comunicó oficialmente este martes a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que el sábado a la hora 15 no podrán jugar en forma simultánea los dos grandes (Danubio-Nacional y Peñarol-Cerro Largo), en la última fecha del Torneo Apertura. Por esta razón, la Mesa Ejecutiva debe reprogramar el calendario que aprobó este lunes y que contemplaba que todos los candidatos al título jugaran al mismo tiempo.

El presidente de la Mesa, Álvaro Rivero, explicó a Referí que hace una semana informaron al Ministerio del Interior sobre la posibilidad de que los partidos de los grandes jugaran a la misma hora. “Como no dijeron nada, dimos por sentado que estaba todo ok. Sin embargo, este martes nos comunicaron oficialmente la decisión que los partidos no pueden ir a la misma hora”, manifestó Rivero.

Consultado el dirigente sobre las razones que brindó el Ministerio para postergar el partido, dijo: “No dieron razón específica. Solo comunicaron que no se podían jugar a la misma hora”.

Debido a que hay cuatro equipos que tienen aspiraciones de pelear por el título del Torneo Apertura, la AUF resolvió, como siempre en estos casos, que todos los partidos se disputarían a la misma hora, el sábado a las 15.

Liverpool con 29 puntos, Nacional 28 y Peñarol y Deportivo Maldonado con 26 son los únicos disputan el título en juego, cuando solamente queda una fecha.

La AUF había fijado para el sábado a las 15 los siguientes partidos:

Partido Cancha Peñarol-Cerro Largo Campeón del Siglo Deportivo Maldonado-Albion Domingo Burgueño Danubio-Nacional Jardines Liverpool-Fénix Belvedere

Tras la comunicación oficial de que no pueden jugar los dos grandes a la misma hora, la AUF decidió mantener el partido de Nacional y postergar el de Peñarol.

Liverpool y Nacional son los únicos que se pueden consagrar campeones este sábado. Los fernandinos y los aurinegros podrán forzar una final si igualan a los negriazules en el primer lugar de la tabla. Si es necesario jugar una final para definir el título del Apertura, se disputará el miércoles 8 de junio.

Por esa razón, la fecha se jugará en estas condiciones, con Peñarol-Cerro Largo a la espera de una definición de día y hora del partido que esta tarde tomará la Mesa Ejecutiva. Es aspiración de los dirigentes postergar al encuentro para el domingo.

Día Hora Partido Cancha Viernes 19.15 City Torque-River Plate Estadio Centenario Sábado 15.00 Deportivo Maldonado-Albion Domingo Burgueño Sábado 15.00 Danubio-Nacional Jardines Sábado 15.00 Liverpool-Fénix Belvedere Domingo 12.30 Cerrito-Plaza Parque Palermo Domingo 15.00 Rentistas-Defensor Sporting Complejo Rentistas Domingo 20.00 Wanderers-Boston River Parque Viera A definir Peñarol-Cerro Largo Campeón del Siglo

El siguiente fin de semana, el del 11 y 12 de junio, comenzará el Torneo Intermedio.

Así está la tabla de posiciones del Apertura: