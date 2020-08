El MPP reclama que “tiempos” para designación en Antel “no pueden ser infinitos”

Mientras se espera el pronunciamiento de la Fiscalía en el caso que investiga al exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya por la presunta sustracción de documentos del organismo, en el Movimiento de Participación Popular (MPP) reclaman que los “tiempos no pueden ser infinitos” para la designación del director opositor en Antel -lugar para el que proponen al abogado indagado-.

La senadora del MPP, Lucía Topolansky, afirmó a El Observador que “el gobierno está trancando la participación del Frente” en el ente de las telecomunicaciones y auguró una pronta resolución judicial porque, a su criterio, “no se puede pronunciar dentro de dos años”.

“El lugar de Antel fue un lugar que tuvimos que pelear y no se puede crucificar a alguien sin pruebas. Estamos a mediados de año y todavía el gobierno no está completo. Quedan dos venias para completar: la de Cendoya que tiene ese inconveniente que lo puso el gobierno y nos pidió esperar unos tiempos y nosotros aceptamos, pero los tiempos no pueden ser infinitos”, señaló Topolansky, quien también cuestionó que todavía no haya un designado por el oficialismo para la vicepresidencia del Banco República.

“Lo de la vicepresidencia del Banco República es inexplicable pero puede tener tres razones para que no se haya mandado venia: que no se tenga ningún cargo técnico o político dispuesto a asumir eso, que a quienes se les haya pedido les parezca poco el salario del Estado, o que ese cargo se esté reservando para alguien”, señaló la senadora del MPP.

El nombramiento de Cendoya quedó en duda por las dos causas penales en las que es indagado. El Poder Ejecutivo pospuso el envío de la solicitud de venia al Senado hasta que se resuelva sobre su implicancia. Por un lado, el exdirector frenteamplista de la Ursec (2013-2020) es uno de los investigados por el fiscal Diego Pérez en el caso de la presunta destrucción de documentos de la unidad reguladora. Además el exfuncionario también es indagado por el fiscal Ricardo Lackner tras probarse que recibió información reservada que le envió un funcionario de Fiscalía imputado por abuso de funciones.

Pérez había pedido que las causas se unifiquen en la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Lackner y especializada en delitos contra la administración pública, pero eso fue rechazado por la oficina del organismo que asigna las investigaciones, y luego ratificado por el fiscal de Corte. De la investigación había surgido a su parecer que Cendoya podía ser imputado por el delito de abuso de funciones pero él entendía que ese delito debía imputarlo la fiscalía especializada. De todos modos, el fiscal de Corte le indicó que aunque la fiscalía de Flagrancia persigue delitos comunes, no está impedida de imputar ese delito considerado de corrupción.

En una ronda de entrevistas con diferentes medios a inicios de julio, Cendoya afirmó que es inocente, señaló una “campaña” en su contra y manifestó su confianza en que asumirá el cargo. Consultada sobre si el Frente Amplio pensaba presentar una alternativa a la postulación de Cendoya para Antel, Topolansky rechazó esa posibilidad hasta que haya un fallo judicial y manifestó su confianza en la inocencia del exfuncionario.

“Nosotros por ahora lo que decimos es: no hay ningún cargo contra Cendoya, no está formalizado ni nada por el estilo. Estamos preocupados por los tiempos jurídicos. Los tiempos de Fiscalía nos parecen larguísimos para esto. Estamos convencidos de la inocencia de Cendoya y ni bien la Fiscalía se pronuncie tiene que estar la venia. Ahora, también decimos que no se puede pronunciar dentro de dos años”, dijo.

La senadora del MPP señaló, en tanto, que espera que la Justicia falle para “ni bien” eso ocurra, llamar al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y pedirle que envíe la venia.

“Si el asunto queda cerrado de inmediato llamamos a Delgado y le pedimos que manden la venia. Nosotros hemos votado venias que no nos gustan como la de (Julio Luis) Sanguinetti, entonces tienen que cumplir con el compromiso de votar la venia de Cendoya”, finalizó.