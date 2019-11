El mundo sigue levantando muros a 30 años de la caída del de Berlín

El 9 de noviembre se cumplieron 30 años de la caída del muro de Berlín, pero el mundo, lejos de avanzar hacia la unidad y el reforzamiento del modelo democrático como se esperaba en ese entonces, se ha polarizado y vive un aumento de los nacionalismos.

En Alemania, el ambiente político está polarizado debido, entre otros factores, al auge de la extrema derecha, en especial en la ex Alemania del Este. Algo similar ocurre en otros países donde diferentes tipos de radicalizaciones están obstaculizando las coaliciones y consensos. También existe un aumento del enfrentamiento entre los países occidentales y Rusia, lo que es peligroso por la presencia de armas nucleares en algunos de estos.

The Financial Times analiza cómo las radicalizaciones del mundo de hoy han llevado a cierta paralización en sus dinámicas políticas. En España, por ejemplo, ningún partido logró suficientes escaños como para romper el estancamiento político del país. En Israel, se lidia con una multitud de partidos pequeños, cada uno con sus propias demandas no negociables por sus intransigencias. En Alemania, si bien existe una larga tradición de construcción de coaliciones, la formación de un gobierno nacional se ha complicado cuando los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda ocuparon porcentajes considerables de escaños. En Gran Bretaña, los temas del brexit y de la independencia escocesa han llevado a que no se pudiera avanzar en otros órdenes de la política y la economía.

Lo cierto es que los analistas coinciden en que en el mundo se está dando el surgimiento de una gran cantidad de partidos que han destruido el sistema bipartidista tradicional, siendo muchos de estos radicales, lo que aumenta la complejidad.

Los fenómenos de fractura del bipartidismo, de radicalización de posiciones, de polarización, de intransigencia y con frecuencia de problemas de identidad nacional, se han ido sumando y el resultado es lo que se ha dado en llamar “democracias estancadas”.

También son muchos los países donde se convocan y realizan elecciones con frecuencia, pero no logran resolver nada. Eso constituye un patrón emergente, que redunda en incapacidad de formar un gobierno estable. Por otra parte, han surgido más partidos antisistema considerados una amenaza directa a la democracia, que manipulan la lectura de las constituciones o las normas a su conveniencia.

Por distintas razones, la cooperación y apertura a través de las fronteras que se esperaba con la caída del muro de Berlín no se ha dado. Aunque la globalización ha ganado espacio, las medidas proteccionistas también están teniendo un nuevo auge y los gobiernos se mantienen más atentos que nunca a los fenómenos migratorios y su impacto. Muros, militarización y aislamiento es la respuesta que han implementado muchos gobiernos y parte de la opinión pública así lo reclama.

La Fundación para la Investigación Estratégica de París coincide con sus estudios en que se esperaba que la globalización condujera a la desaparición de las fronteras, sin embargo se ha alimentado un resurgimiento del nacionalismo, y este gusta de las fronteras y muros.

Alemania del Este hoy

Un informe de la agencia AFP indica que así como millones de alemanes abandonaron la ex RDA para construir un futuro en Occidente a partir de la caída del muro en 1989, actualmente muchas de esas personas han decidido regresar.

En este momento Alemania del Este sufre escasez de mano de obra por el envejecimiento de la población vinculada al éxodo de los últimos 30 años. Esa parte del país perdió alrededor de 1,2 millones de personas entre 1991 y 2017, según el Instituto Federal de Demografía de Wiesbaden.

La primera ola de emigración se produjo poco después de la reunificación, cuando la industria de Alemania oriental colapsó, y la segunda ola se dio cuando el desempleo llegó a casi 20% en 2017. No obstante, últimamente la gente ha visto avances positivos en Alemania del Este y piensan que encontrarán una buena opción de calidad de vida allí, según detecta el mencionado instituto.

Este retorno de alemanes a esta zona es una meta del gobierno. Una muestra es Thüringen, un estado oriental central de Alemania que se han propuesto otorgar un bono de retorno a los interesados y cada año organiza ferias de empleo con ese fin.

Los muros de la historia

Se habla mucho del muro de Berlín por su significación histórica y, más recientemente, del “muro de Trump” en la frontera de Estados Unidos, pero son muchísimos los muros que se han ido construyendo en todo el mundo.

Por ejemplo, existen vallas que separan España y Marruecos, y barreras entre Israel y Cisjordania, por mencionar algunas. De hecho, existen 75 muros construidos o anunciados, frente a unos 15 existentes en 1989, de acuerdo a la contabilización de la Universidad de Quebec.

Según el Transnational Institute, para evitar la entrada de desplazados, los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Schengen han construido desde los años 90 casi 1.000 kilómetros de muros; esto equivale a más de seis veces la longitud del muro de Berlín. La meta de frenar a los desplazados, pero no se ha logrado.

En síntesis, treinta años después de la caída del muro de Berlín, se siguen construyendo muros.

Más allá de lo discutible de las razones o eficacia, los muros son realidades que se han multiplicado. Generalmente, se construyen con miras de detener el terrorismo, la inmigración ilegal, la pobreza, el pasaje de drogas prohibidas, o se alegan razones de seguridad nacional, según dicen las autoridades gubernamentales. Las proyecciones indican que continuarán.