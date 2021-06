El Nacional de Congo debutó con victoria: conocé la historia de la filial tricolor

Además de ganar este domingo ante Fénix por el Torneo Apertura, Nacional también ganó en la República Democrática del Congo, donde un equipo filial de los tricolores se estrenó con victoria en el fútbol de ese país.

Quien está detrás de este nuevo equipo es Wala Matala Rodrígue (sin zeta), quien es un hincha de Nacional que se "nacionalizó" en la campaña de socios que los albos llevaron a cabo el año pasado, tal como informó Referí.

Wala Matala, fanático del bolso

¿Cómo un africano se hace hincha de Nacional? Desde niño Wala estuvo en contacto con los cascos azules uruguayos que cumplen misiones de paz de ONU en su país, por lo que aprendió el idioma español y se transformó en uno de los traductores ONU de las tropas uruguayas, aunque luego le cortaron el contrato.

Wala Matala Rodríguez desde RD Congo 🇨🇩 lo tiene más que claro: #Nacionalizate pic.twitter.com/tVajNKtFEF — Nacional (@Nacional) May 16, 2020

En ese relacionamiento, los soldados le inculcaron el gusto por el fútbol y se hizo hincha de Nacional.

“Nací en 1989 y con 11 años conocí a los uruguayos de la primera misión en el Congo en Kindu. Había un soldado de primera, que ahora es sub oficial mayor, que se llama Javier Ruiz y él me ayudaba con los útiles escolares, me compraba cuadernos, ropa. Él es hincha de Nacional y me mostraba siempre el cuadro y me decía, 'decí arriba Nacional'. Cuando se fue me quedé con eso", contó Wala el año pasado a Referí.

Wala Matala, fanático del bolso

Además, recordó que después conoció a otro soldado que era de Peñarol y cuando lo veía con alguna remera de Nacional, lo sacaba para afuera de la base. Eso reafirmó su cariño por los tricolores.

El Nacional de Congo

Wala, que fue parte de la campaña tricolor para “Nacionalizar” a sus hinchas y socios, volvió a ser noticia este fin de semana al conocerse que fue el debut de su Nacional, la filial que salió a la cancha en Congo.

El equipo de Nacional de Congo

Así se pudo ver en imágenes donde se ve a los jugadores con la bandera tricolor y con camisetas blancas, como las de Lyon de Francia, a las que le pusieron el escudo con el C. N. de F..

📍 NACIONAL ES MUNDIAL !!!



✅ 1er partido de Nacional del Congo



🔵⚪️🔴 🌍 pic.twitter.com/URXp1EBoOg — Nacional Filiales (@CNdeFfiliales) June 13, 2021

El equipo albo africano debutó con victoria 3-2 ante FC Majengo.

En las imágenes que circularon también se pudo ver la llegada de los futbolistas en una camioneta con la bandera del club.

Así llegaron los jugadores de Nacional de Congo

De esa forma, Wala se dio el gusto de tener a su Nacional en un campo de juego. Además de ser el creador del equipo, es el DT.

Ahora le queda por cumplir el deseo de ver al tricolor en el Gran Parque Central.

"Mi sueño es ir a Uruguay para ver a Nacional en el Parque. Tengo mi pasaporte y lo único que necesito es una visa", expresó Wala, y destacó: "Hace 20 años que trabajo con esta gente buena de Uruguay, gente de buen corazón", expresó a Referí el año pasado.