El papa Francisco le bajó el rango al Opus Dei, ya no dependerá del pontífice y su cabeza no será obispo

Hay varias lecturas posibles sobre la decisión del 22 de julio del papa Francisco de dictar su “motu proprio” Ad charisma tuendum (Para proteger el carisma) que modifica la Constitución Apostólica con que se rige la Iglesia Católica mediante una ley u orden emanada por decisión propia del pontífice.

Pero la lectura principal es que le bajó el rango al Opus Dei que hasta ahora reportaba directamente al jefe de la Iglesia Católica.

La otra lectura es que la decisión significa el camino de regreso a lo ordenado en 1982 por el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, quien dio al Opus Dei esa condición mediante su constitución apostólica Ut sit (Para que sea).

Al cabo de cuatro décadas, Francisco deroga esa norma con su propia legislación para adaptar el funcionamiento de La Obra a la nueva Constitución de la Curia vaticana, “Praedicate Evangelium” (Predicar el evangelio), que entró en vigor el pasado 5 de junio.

La nueva norma entrará en vigor el jueves 4 de agosto y establece que el prelado del Opus Dei, es decir su cabeza, no podrá ser obispo, ni portar los ropajes característicos de esa jerarquía católica, ni usar el anillo episcopal.

El actual jefe de la institución, Fernando Ocariz, luce en las fotos con el atuendo y el color morado de los obispos, aunque no lo fuera porque Francisco no quiso ordenarlo. Ya no podrá ostentar esa jerarquía.

“El papa Francisco degrada en su escrito al prelado del Opus”, escribió el sitio español www.religiondigital.org, que dirige el teólogo español José Manuel Vidal. El texto papal “exige abrir ventanas del colectivo fundado por Josemaría Escrivá de Balaguer y lo obliga, en la práctica, a refundarse”, añade.

También obliga a la organización, la única que gozó del carácter de Prelatura Personal en la vida de la Iglesia, a pasar a depender de la Congregación para el Clero, que monitorizará todas sus actividades.

De esta manera, el Opus Dei no seguirá siendo una diócesis sin territorio, sino que estará directamente controlada por el ministerio del Clero, como otras organizaciones.

Cada año habrá una revisión de la actuación y se estudiarán las denuncias que ha recibido, entre las que figuran las de 42 mujeres que denunciaron haber sido sometidas a abusos en instituciones de la Obra.

Francisco “considera oportuno confiar al Dicasterio para el Clero la competencia para todo lo que corresponde a la Sede Apostólica en materia de Prelaturas personales, de las cuales la única hasta ahora erigida es la del Opus Dei”.

“Es necesaria una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica”, escribe en otro tramo el texto papal.

Los analistas vaticanos destacan el paso de Francisco porque la organización fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer fue considera durante década como intocable y sus miembros cultivaron la fama de incorruptibles.

Considerado un grupo conservador de gran dogmatismo religioso, según datos de la Santa Sede, el Opus Dei contaba en 2021 con 2.132 sacerdotes y un total de 93.454 miembros.

De acuerdo a la propia organización, su misión consiste en fomentar la “santidad en la vida ordinaria”, tarea que pudo desarrollar ampliamente durante la dictadura franquista.

Para ello, los miembros practican normas que son signos distintivos como la corrección fraterna, la catequesis, la misa diaria, la comunión, rezo del ángelus, lectura espiritual, rezo del rosario y penitencia.

Otra de sus características es el patrimonio de la prelatura, estimado a comienzos de siglo en unos US$ 2.800 millones.

La predilección del papa Wojtyla por Escrivá quedó de manifiesto en que lo beatificó en 1992 y lo convirtió en santo de la Iglesia Católica en 2002.

Según sus críticos, con esa designación de prelatura personal por el Papa polaco, la Obra se convirtió en los hechos en una "Iglesia dentro de la Iglesia", debido a su gran independencia dentro de la misma por no estar sometida a la jurisdicción directa de las diócesis territoriales y hablar directamente con el pontífice.

El actual prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, publicó un comunicado el 22 de julio donde aseguraba aceptar “filialmente” las nuevas disposiciones establecidas por el papa Francisco. Afirmó en el texto que “la ordenación episcopal del prelado no era ni es necesaria para la guía del Opus Dei”

Los cambios remarcan “la voluntad del papa de subrayar ahora la dimensión carismática de la Obra” y que “el prelado ha de ser guía, pero, ante todo, padre”, dijo Ocáriz.

Otras miradas hablan de que generó malestar ya que hay versiones que el papa Bergoglio designaría nuevas Prelaturas personales, alguna en el Amazonas.