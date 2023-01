El papa Francisco pidió el cese de la violencia en Perú “venga de donde venga”

El papa Francisco pidió el cese la violencia en Perú "venga de donde venga" y animó a todas las partes del país a respetar "los derechos humanos y el Estado de derecho".

Lo hizo desde el Palacio Apostólico vaticano tras rezar el tradicional Ángelus dominical, en el que aludió a la ola de protestas que sacude al país y que ya ha dejado más de medio centenar de muertos.

"Invito a rezar para que cesen los actos de violencia en Perú. La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas", planteó el pontífice.

La invocación pontificia se inscribe en la continuidad de las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el llamado inmediato a elecciones presidenciales.

Salvo un policía muerto en la localidad de Juliaca, al sur del país, la totalidad de los fallecidos son civiles abatidos por la represión policial y militar autorizada por el estado de emergencia que rige en todo el país.

La propia Boluarte, que asumió el 7 de diciembre en reemplazo del destituido Pedro Castillo, ha felicitado a militares y policías por la represión contra las protestas que adjudica a sectores subversivos.

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país la semana pasada, criticó la violencia desmedida contra los manifestantes y estimó que las protestas no tienen una conducción partidista sino que se realimentan con los nuevas víctimas.

"Animo a todas las partes involucradas a tomar la vía del diálogo entre hermanos de la misma nación en el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho", pidió Francisco, según la agencia AFP.

"Me uno a los obispos de Perú al decir no a la violencia, venga de donde venga. No más muertes", añadió luego Jorge Bergoglio.

Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en la capital Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

El sábado la represión se centró en el campus limeño de la Universidad Mayor de San Marcos, donde hubo 193 alumnos arrestados luego de que la policía irrumpiera con tanquetas derribando los portones de acceso. La Fiscalía dispuso el domingo su liberación.

El violento hecho determinó que la Unión Europea pidiera una “rendición de cuentas” al Estado peruano y en igual sentido se expresó Amnesty International, que criticó el “uso desproporcionado” de la fuerza.

A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió una convocatoria al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para considerar el tema

"Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú", tuiteó Petro, junto a un video que muestra cómo policías armados abren por la fuerza las puertas del predio universitario e ingresan con tanquetas.

En respuesta, el presidente del Consejo de Ministros peruano, Alberto Otárola, recomendó a Petro ocuparse de sus asuntos.