El papa Francisco recibió a fieles transexuales durante una audiencia en el Vaticano

El papa Francisco recibió a miembros transexuales que integran el grupo cristiano de la Bienaventurada Virgen Inmaculada de Torvaianica de la zona romana de Ostia en el cuarto encuentro con miembros de esa comunidad que mantiene en 2022.

El hecho ocurrió el miércoles durante la audiencia general que da el pontífice y se conoció a través de L’Osservatore Romano, vocero oficial de la Sant Sede. Si bien no es la primera vez que tiene algún gesto explícito con transexuales, el periódico vaticano calificó este encuentro como una señal de “revolución y esperanza”.

Otros encuentros similares se habían concretado durante este año el 27 de abril, el 22 de junio y el pasado 3 de agosto.

La comunidad ha recibido ayuda económica del Papa durante la pandemia del Santo Padre a través del cardenal Konrad Krajewski, quien está a cargo de los programas de acompañamiento y de recuperación de quienes sufren la “esclavitud de la prostitución”, señaló el medio vaticano, citado por el sitio español Religión Digital ( www.religiondigital.org) .

“Que el Papa reciba a los transexuales en audiencia, que se dirija a ellos con amor, con paternidad, con sencillez, no es algo que deba darse por sentado”, señaló el sacerdote Andrea Conocchia, que integro la comitiva recibida por el Papa.

“La atención del Papa hacia las personas que viven, con gran sufrimiento, esta fragilidad está abriendo esperanzas inimaginables”, añade.

El pontífice se dirigió a la comunidad cristiana de la Bienaventurada Virgen Inmaculada de Torvaianica con «amor, paternidad y simplicidad. Se cumple así el itinerario de la Iglesia de acogida y recuperación de la dignidad de las personas transexuales”, escribió Religión Digital.

El periódico también recoge el testimonio de la religiosa Geneviève Jeanningros, quien también estuvo en la audiencia y saludó al pontífice. “Ninguna persona debe sufrir la injusticia de ser desechada; cada persona tiene en su interior la dignidad de ser hijo de Dios”. declaró.

La religiosa y el párroco, quienes se encargan del grupo junto a las religiosas de las Piccole Sorelle di Gesù (Hermanitas de Jesús), aseguran que en Francisco estas personas «encontraron esta bienvenida que puede volverse una centella que anima a una vida nueva».

El 2 de octubre de 2016 al dialogar con los periodistas a bordo del avión en su viaje de regreso a Roma desde Azerbaiyan, Francisco había sido consultado en forma expresa respecto de homosexuales y transexuales.

En esa ocasión Bergoglio reveló que “yo he acompañado en mi vida como sacerdote, obispo y también como Papa, a personas con tendencia homosexual y también con prácticas homosexuales. Y en ese acompañamiento – manifestó entonces- “los he acercado al Señor; algunos no podían, pero yo he acompañado y nunca he abandonado a nadie”.