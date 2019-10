Pato Celeste amplió denuncia por malos tratos en cárcel de Campanero

Gustavo “Pato” Torena se presentó este viernes ante la Fiscalía para ampliar su denuncia sobre los malos tratos que habría recibido en la cárcel de Campanero, en Lavalleja.

En mayo de 2019, Torena denunció ante la misma fiscalía que un médico del Instituto Nacional de Rehabilitados (INR) lo había humillado, que había sido maltratado por algunos de sus compañeros y que había iniciado una huelga de hambre donde había perdido 12 kilos.

La denuncia llegó después de que se viralizara un video filmado por él donde mostraba las condiciones de encierro y las libertades que gozaba desde un pabellón semicerrado en Campanero donde se veía el cielo y el campo."Acá estoy, libre como los pájaros", dijo mientras un compañero lo filmaba. "Libre como los teros", agregó a varios metros de su cuarto sobre el césped.

Tras la viralización de los videos, Torena fue sancionado y las autoridades del INR lo enviaron de vuelta a un calabozo sin la posibilidad de recibir visitas, según informaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Las fuentes señalaron que estaba en régimen semiabierto porque entendían que el crimen que había cometido no era grave, pero lo enviaron de vuelta al celdario porque comprendieron que no "corresponde que salga a vanagloriarse de esos privilegios".

En su momento, fuentes del INR aseguraron a El Observador que el uso de celulares inteligentes estaba estrictamente prohibido, si bien estana permitido -en algunos casos- aquellos que no tuvieran cámara. Sin embargo, en uno de los videos se ven dos smartphones sobre la mesa además del que utiliza el compañero de Torena para filmar el video.

"La idea es ampliar la denuncia a Gadea (exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación) porque él sabía perfectamente que (tenía celular), me había chateado con él y me contestó cuando estaba en la cárcel", dijo Torena a El Observador mientras se dirigía a la Fiscalía de Lavalleja.

"A la semana, cuando la publicación del video, me dijo 'qué lindo chiste' el que me 'había mandado' y que estaba evaluando mandarme a la cárcel (Santiago Vazquez) Comcar", contó Torena. "Cuando me hacen el interrogatorio le digo que quiero las copias de lo que declaro y ahí no me quieren dar nada", agregó.

Según Torena, "las autoridades sabían bien" que él tenía el celular con el que filmó y compartió el video porque el móvil estaba entre las pertenencias que le revisaron cuando ingresó a Campanero.

Por otro lado, Torena sosuvo: "Hubo dos interrogatorios de otra persona –un tal Gabriel Clavijo– que me llevaba frente a las autoridades que yo había denunciado penalmente".

Con respecto a la denuncia que recibió del médico forense, Torena contó su versión: "Le pregunté de qué juzgado venía, el nombre de la jueza y tampoco me quiso decir el apellido", contó. "Fue ahí que le dije que era un mentiroso y al final terminó denunciando él", narró Torena.

Libertad provisional

El 17 de setiembre de este año, Torena obtuvo libertad provisional tras seis meses de prisión preventiva por acusaciones de utilizar certificados falsos para viajar a Venezuela en 2018 cuando estaba procesado por haber agredido al periodista deportivo Julio Ríos.

Su defensa había pedido la libertad condicional en seis ocasiones pero la Fiscalía se la había negado argumentando que tenía mala conducta carcelaria y existía un riesgo de que Torena se fugara del país.

“Encontrándose sujeto a proceso, pero bajo el beneficio de libertad provisional, Torena viajó fuera del país, en dos oportunidades, utilizando documentos apócrifos con los que pretendió habilitar su estadía en el extranjero por el período en que egresó”, dijo la fiscalía al negar la libertad anticipada del Pato Celeste.

Entre las condiciones para entregar la libertad provisional a Torena, la jueza estableció que debía presentarse tres veces por semana en la seccional de su barrio, el cierre de fronteras y un pago de fianza de US$ 20 mil, según informó el abogado de Torena, Emilio Mikolic. El pago se cubrió con el dinero de la pareja de Torena.