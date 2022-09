El plan de gobierno de Nilo Scarpa: "Negociar con el Congreso (de la AUF) el futuro de la organización"

Nilo Scarpa encabeza la lista 1946 para las elecciones de la Organización del Fútbol del Interior que se realizarán el próximo sábado.

Realizó toda su carrera en el fútbol de Maldonado y Piriápolis y actualmente integra el ejecutivo de OFI.

¿Quién es Nilo Scarpa?

Nombre: Franklin Nilo Scarpa Rocha

Edad: 62 años

Lugar de nacimiento: Rocha. A los seis meses se trasaldó a Piriápolis, donde vivió toda su vida

Sector al que representa: Sector Interior de Maldonado

Breve reseña como dirigente de fútbol y algún otro aspecto que quieras destacar: Se inició como dirigente en 1996 a raíz de una lesión en el tendón de Aquiles. Un amigo me invitó a trabajar como dirigente en Peñarol de Maldonado. Comenzó como consejero de la Liga Mayor de Maldonado, donde estuvo ocho años. Lugo se radicó en Piripaólis y pas´oa ser dirigente el Club Tabaré. En 2014 ingresó a OFI en calidad de consejero hasta la fecha. 26 años como dirigente en los que pasé por todos los estamentos del fútbol chacarero.

1) ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de OFI en la actualidad?

"Una de las fortalezas que tiene OFI es la estructura que tiene como organización deportiva, la más importante del país que nuclea a 85.000 deportistas entre hombres y mujeres desde sub 14 a absoluta. Tenemos 800 clubes, 150 de ellos del fútbol femenino, presentes en los 18 departamentos y hasta en el Interior profundo. Entre las debilidades nos encontramos con estructuras en las ligas que sufren desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Allí se forman los jugadores que luego nutren a los principales planteles de los clubes profesionales, pero finalmente no les queda margen de dinero a las instituciones por las transferencias cuando, después del esfuerzo que hacen los dirigentes del interior, se transforman en pases de millones de dólares, y al fútbol del interior no le queda nada. La otra debilidad es estructural. La infraestructura deportiva es muy pobre en el Interior. Estamos trabajando a través de los fideicomiso que actualmente distribuyen unos $ 35.000.000 entre las instituciones que califican para los proyectos de infraestructura deportiva, pero aún estamos lejos de llegar a un nivel que pueda satisfacer las necesidades del fútbol del interior. En materia administrativa tenemos que agiornarnos a los programas contables y de funcionamiento deportivo".

OFI

Titulares y suplentes del ejecutivo de OFI presidido por Mario Cheppi, que condujo a la Organización entre 2018 y 2022

2) ¿Cómo llega la Organización a estas elecciones?

"En una situación compleja, producto de lo que ocurrió desde la creación del nuevo Estatuto (de la AUF, en 2018) y de la participación de OFI en él. Es sabido que tenemos nueve votos en el Congreso de la AUF y eso hace que nos transformemos en un botín importante para los actuales directivo de la AUF que ven en la OFI la posibilidad, muchas veces, de determinar quién va a ser el que conduzca los destinos del fútbol uruguayo. Nunca había acontecido algo similar en nuestras elecciones, a las que llegábamos en el marco de un acuerdo que contemplaba un equilibrio político entre todas las confederaciones donde se distribuían los cargos. A través de ese acuerdo, en 2018 se produjo la presidencia para el Litoral que la tuvo Mario Cheppi. Luego le correspondía al Este, posteriormente al Sur y finalmente al Norte. Lamentablemente, a raíz de los intereses que priman por encima del fútbol del Interior se produjo, desde mi punto de vista, una ruptura institucional ya que varias confederaciones sufrieron fracturas, hay lucha electoral, y eso va a traer aparejado algunas consecuencias. Si no estamos unidos no tenemos futuro".

3) ¿Dónde pondrá el foco de su gestión para el período 2022-2026, si lo eligen presidente?

"Hay tres patas que son muy importantes: 1) La relación política con la AUF. En este caso creemos que el Estatuto adolece de su reglamentación, eso trae como consecuencia que las ayudas que recibe el fútbol del Interior a través de los proyectos de desarrollo de Conmebol no sean institucionalizadas, y producto de todo eso quedamos ad-referéndum del presidente de turno en qué momento nos quiera dar la ayuda, para quiénes y cómo nos la va a pagar. Eso no lo queremos más. Queremos que se institucionalice, que se firmen los proyectos y que se tenga un programa claro de cuáles van a ser las ayudas que vamos a recibir. 2) El otro foco de gestión está vinculado al producto genuino que tenemos con la empresa Tenfield. OFI pasó por cuatro años de experiencias. Demostramos que somos capaces de desarrollar muy buenos espectáculos que son televisados. Creemos que nos merecemos recibir mejores pagos por esos contratos. 3) La creación de la figura de un director ejecutivo a efectos que gestione las resoluciones que adopta el comité ejecutivo, que las desarrolle y las ponga en práctica y luego que se gestionen las acciones con los distintos estamentos del Estado. En este aspecto, en primer lugar son importantes las intendencias, la SND, y el Gobierno. Tenemos que lograr la ayuda de las intendencias con las tierras fiscales porque en nuestras visitas a las ligas nos hemos encontrado con que adolecemos de tierras donde se puedan generar canchas para que los chiquilines puedan disfrutar la práctica de fútbol. La mayoría de los clubes poseen una sola cancha y eso hace que en la misma se realice todas la actividades desde baby, juveniles, absoluta y femenino. Carecemos de espacio en un país en el que sobra la tierra. La gestión con las Intendencias es muy importante".

4) ¿Cuáles son los principales objetivos en el área deportiva para los próximos cuatro años? ¿Cambiaría el calendario, los torneos, agregaría nuevas competencias?

"Es muy importante trabajar los calendarios para que las ligas y los clubes sepan con antelación cuál va a ser el calendario de OFI para que organicen sus torneos y que no interfieran con los de OFI. Eso es medular. Debemos analizar en profunidad las competencias que tenemos para generar nuevas competiciones".

5) ¿Qué plan tiene para hacer más fuertes a los casi 800 clubes y a las ligas?

"Gestionar con las intendencias para tener más canchas, y desde el punto de vista de infraestructura deportiva seguir trabajando en los proyectos de Comprode y de fideicomiso".

6) ¿Y en la organización en general? ¿Qué planes tiene para modernizarla, actualizarla y potenciarla?

"Creemos necesario establecer que las instituciones deben mejorar en su aspecto jurídico con la creación de la personería jurídica en los casos que no las tengan para que puedan acceder a los proyectos de infraestructura".

OFI Scarpa integra las comisiones de Reglamentos, de Marketing y de Relacionamiento con los árbitros; en esta imagen al centro aparece el vicepresidente de la lista 1946, Heber Scirgalea

7) ¿Cómo piensa avanzar en el vínculo con la AUF en los próximos cuatro años?

"Pienso avanzar en el vínculo con AUF en dos niveles, no solo en el tratamiento con el ejecutivo de Asociación, sino esencialmente con la idea de sentarnos a negociar con el Congreso de la Asociación el futuro de la organización. Es un momento importante para convencer a los dirigentes del fútbol profesional de la importancia que tiene la OFI en la formación de los deportistas y en ese sentido, la creación de centros de desarrollo son sumamente importantes. Debemos tener de AUF una política deportiva y financiera que apoye a OFI de manera reglamentaria y que institucionalmente acordemos todas las ayudas y procesos de vínculos que vamos a tener de aquí en adelante".

8) ¿De qué manera imagina sacar mejores réditos a los derechos de televisión del fútbol de OFI? ¿Cuál es el plan que tiene?

"De acuerdo a lo que establecen Estatutos y Reglamentos de OFI en cada torneo en el que se va a vender los derechos se debe llamar a licitación. Creemos necesario mejorar los precios que obtenemos por los distintos torneos. Es necesario incorporar la televisación del fútbol juvenil y femenino. Nuestra idea fundamental es que la TV se pueda extender a los torneos de liga, de manera de potenciarlas desde el punto de vista de la visibilidad y de la obtención de recursos por derechos de televisión. Para ello estamos trabajando en un proyecto exploratorio para que algunas ligas puedan comenzar a través de los cables locales la emisión de sus torneos".

9) ¿Algún otro aporte?

"Hay muchos temas para abordar y trabajar. El Consejo técnico del sector árbitros, el Consejo técnico del sector entrenadores, transformarnos en una institución de formación. Utilizar la tecnología con cursos a distancia. Hay muchos proyectos".

10) Quiénes integran la lista

La plancha la integran: 1) Nilo Scarpa, 2) Heber Scirgalea, 3) Julio García, 4) Manuel Román, 5) Jorge Ortega, 6) Darío Arrigoni, 7) Aníbal Espinel, 8) Ariel Gabarrot, 9) Leopoldo Trivell, 10) Jorge Ramos, 11) Tomás Pérez, 12) Marcelo Inzaurralde, 13) Diego Martínez, 14) Oracio Rivero.

Nómina de la cuota femenina: 1) Gabriela Mary, 2) Luciana Teliz, 3) Karen Giménez, 4) María Rosa Rodríguez, 5) Nair Ackerman, 6) Natalia Gutiérrez.