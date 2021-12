El plan que Cristina Fernández quiere imponer para recuperar dólares "fugados" y pagarle al FMI

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, instó este viernes al mandatario Alberto Fernández a recuperar los dólares "fugados" y pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) con esas divisas. Lo hizo durante su discurso en el marco del festival que se realizó en Plaza de Mayo por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

"Se habla mucho de que a la Argentina le faltan dólares. No, los dólares de los argentinos los tienen afuera, se los llevaron afuera", sostuvo la vicepresidenta ante miles de personas que se congregaron desde el mediodía en la plaza.

Tras estas palabras, instó a Alberto Fernández, quien la escuchaba atenta en el mismo escenario, a acordar con el FMI un mecanismo de cooperación para "recuperar" los dólares "de los paraísos fiscales" y utilizarlos para pagar la deuda.

"Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales, donde se han ido miles de millones de dólares en evasión, para que les paguemos", explicó.

Y agregó: "Presidente, comprométase que cada dólar que encontremos en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que la fugaron, que se la llevaron para no pagar impuestas. Que sea un puente de negociaciones".

Del festejo participan también los exmandatarios de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva; y de Uruguay, José "Pepe" Mujica.

Tras formar parte de la entrega de los premios Azucena Villaflor en el Museo del Bicentenario, el presidente y la vicepresidenta brindan sus discursos en el cierre del acto frente a miles de personas.

Cristina Fernández recordó un informe del Banco Mundial de 2012 que, según planteó, indicaba que en 10 años Argentina había duplicado su clase media.

"Duplicamos la clase media. Sí, el peronismo le pese a quien le pese, en 10 años del 2002 al 2012, duplicamos la clase media en la Argentina por más que algunos lo renieguen, no les guste, huela mal. Los peronistas generamos más clase media en Argentina que nadie. Que no me vengan con pavadas", afirmó.

La vicepresidenta sostuvo que Alberto Fernández, al iniciar su presidencia "se encontró con el regreso del Fondo a la Argentina con el regalito de US$ 44 mil millones".

"El FMI ha vivido condicionando a la democracia argentina. No es de ahora; recuerdo cuando el presidente (Raúl) Alfonsín asumió la presidencia un 10 de diciembre como hoy hace 38 años. Recibió un país que había quintuplicado su deuda externa", detalló.

Tras recordar la presencia del FMI en Argentina durante el gobierno de Fernando De la Rúa, Cristina Fernández arremetió contra la Unión Cívica Radical (UCR): "Deberían despabilarse un poco los del partido centenario porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional, despabílense muchachos". "Al que no se la soltaron fue al que vino después de nosotros (Mauricio Macri). Le pusieron toda la tarasca, US$ 57 mil millones para que pudiera ganar las elecciones. Es hora de que nos despabilemos todos los argentinos, a quien el pone la guita el Fondo y para qué se la ponen", agregó. Y concluyó: "Pusieron US$ 57 mil millones para ganar las elecciones y no pudieron torcer la voluntad del pueblo. Por qué entonces, de una buena vez por todas, no se dan cuenta que los programas de hambre, las políticas de ajuste pueden ser impuestas durante un tiempo, pero que finalmente siempre colapsan".

