El planteo que los productores de pollo le harán al presidente Lula en Montevideo

La Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola inició gestiones tendientes a que Lula sea informado sobre los perjuicios que ocasiona en la plaza local el ingreso masivo de pollo trozado desde Brasil.

Para ello, se aprovechará la presencia de Lula a Uruguay el miércoles 25 de enero, anunciada por la Cancillería tras la invitación que le hizo Luis Lacalle Pou, presidente de la República, cuando concurrió a la asunción de Lula como presidente el domingo 1° de enero, acompañado en ese viaje por los expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti y José Mujica.

La coordinadora, conformada por fasoneros, distribuidores e industriales del sector avícola, ya realizó las gestiones a dos niveles, con las legisladoras frenteamplistas Susana Muñiz y Bettiana Díaz y con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Lo que está previsto, anunció a El Observador Daniel Pereyra, vocero del sector de los fasoneros, es que el planeo a Lula suceda en un ámbito distendido, concretamente “en una reunión de camaradería que se hará en el quincho de Varela”, dijo.

Un objetivo, mencionó, es que el presidente brasileño exprese que esa nación no está accionando para que esa corriente comercial instaurada al inicio del año pasado se acentúe y que no se tiene reparos de volver al régimen de cuotas para el ingreso de pollo entero y no ingreso de pollo trozado.

Pereyra recordó que ese acuerdo fue justamente establecido cuando Lula y Mujica eran los presidentes de Brasil y Uruguay.

Aclaró que no hay mayores problemas por ingreso de pollo entero congelado, pero que sí afecta al trabajo de mucha gente la entrada de supremas y patas.

En otro orden, Pereyra señaló que los perjuicios persisten, dado que durante enero ya ingresaron unas 300 toneladas desde Brasil.

También dijo que en la plaza local hay un stock muy importante de pollo sin comercializar, con un millón de toneladas y que el 80% de eso es producto importado.

Finalmente, señaló que la situación es crítica para muchos actores locales en la cadena avícola, tanto que se sumó recientemente otra caída de precio en el kilo de pollo entero, fresco y con menudos, que puesto en planchada (para que lo retiren los distribuidores) bajó de $ 105 a $ 95.

Gentileza Denis Villalba

Planta industrial para faena de aves.