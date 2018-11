El Poder Ejecutivo suspende el corralito mutual de febrero 

El Poder Ejecutivo resolvió suspender la apertura del corralito mutual de febrero 2019, a través de un decreto que firmó el pasado viernes y que hizo público recién este lunes en el sitio web de Presidencia. La noticia contradice el anuncio que realizó la semana pasada la Junta Nacional de Salud (Junasa), cuando aseguró con bombos y platillos que habilitaría el traspaso de usuarios entre mutualistas a través de un novedoso sistema informático de huellas digitales, que evitaría la intermediación lucrativa y, por lo tanto, beneficiaría al usuario.

El inesperado cambio de rumbo, que se produjo sin previo aviso, cayó como un balde de agua fría incluso entre los actores miembros de la Junasa, porque ni las instituciones de salud ni el Banco de Previsión Social (BPS) han sido notificados hasta el momento sobre el porqué de esta decisión.

“La Junasa había confirmado la apertura del corralito 2019 frente a los representantes del BPS, de las mutualistas y de los ministerios de Salud y Economía. Solo faltaba generar un marco regulatorio que estableciera el procedimiento de implementación del sistema, y para eso teníamos fijado una reunión el viernes 16. Pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) suspendió ese encuentro sin dar explicaciones y hoy nos venimos a enterar que además firmó este decreto. La verdad que estamos profundamente sorprendidos”, adelantó a El Observador Luis González Machado, representante de las instituciones de salud dentro de la Junasa, y reveló que incluso él se enteró del decreto por la prensa.

Durante las reuniones que se convocaron para gestionar la apertura del corralito, dijo el empresario, la Junasa estableció que si acaso “surgían fallas o si se necesitaba más tiempo para poner en marcha el nuevo sistema de huellas digitales” se aplazaría la fecha de apertura o, en el peor de los casos, se liberaría el cambio afiliaciones a través del sistema antiguo de traspaso. “La Junasa acompañó siempre la idea de que si no se llegaba a febrero con el sistema informático nuevo, que exigía la compra de POS y la prueba de que todos ellos funcionaran bien, el corralito se abriría igualmente con sistema tradicional”, detalló González Machado.

“Esto es una sorpresa porque nos hemos enterado que no se posterga el corralito y que se suspende por decreto hasta el año 2020, considerando que ya lo suspendieron en 2018. Y esta vez nadie nos dio una explicación sobre qué fue lo que pasó. Este decreto contradice lo que manifestaron los representantes del Poder Ejecutivo en la Junasa. No sabemos qué pensar”, agregó el representante de las mutualistas.

Gónzalez Machado adelantó que las empresas esperan recibir algún tipo de notificación. Por el momento, advirtió, algunas mutualistas ya han manifestado su descontento con el tema. “Hay mucha molestia y preocupación. No descartamos tomar alguna medida”, anunció y prefirió no dar detalles hasta conocer cómo avanza el Ministerio de Salud Pública. El Observador consultó al MSP pero, hasta el momento, no han brindado información al respecto.