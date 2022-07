El presidente Luis Arce ordenó investigar presuntas colaboraciones monetarias de un narcotraficante

El presidente de Bolivia, Luis Arce pidió que se investigue la denuncia hecha contra el Movimiento al Socialismo por presuntos aportes que habría hecho un narcotraficante argentino para la campaña electoral. Por otra parte, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, que aparece involucrado en la denuncia, presentó una denuncia penal ante la fiscalía de La Paz, contra el denunciante, el diputado oficialista Rolando Cuéllar.

La denuncia presentada por Cuéllar la semana pasada consistió en la presentación de una carta del año 2017 en la que Gerardo García, en nombre de Evo Morales, agradecía las contribuciones económicas de Miguel Ángel Salazar Yaví, un presunto narcotraficante argentino conocido como “el Chapo del Cono Sur”, que fue detenido y extraditado a su país de origen.

Apenas conocida la denuncia de Cuéllar, la oposición pidió la investigación de las supuestas contribuciones mediante sendas cartas al Tribunal Supremo Electoral de los partidos Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

En las cartas se solicita que, de comprobarse que los fondos para los aportes efectivamente provienen del narcotráfico, corresponde la inmediata suspensión de la personería jurídica del MAS.

El MAS, por su parte, respondió que el denunciante Cuéllar utilizó un “instrumento falsificado” para sostener una denuncia que busca “enlodar la institucionalidad” de la organización. Agregó también que Cuéllar había sido expulsado por promover la división interna y anunció que se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes contra Cuéllar y sus cómplices.

Por instrucción del presidente Arce, el ministro de Justicia Iván Lima tomó el caso desde su cartera y ya fue remitido al Viceministerio de transparencia para su investigación. Expresó también que existe competencia del Tribunal Supremo electoral a pedido de la oposición.

En cuanto a la denuncia presentada por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, contra el denunciante Cuéllar ante la fiscalía de La Paz, en ella se afirma que no está falsificada su firma y que el membrete de la misiva no corresponde a su gestión en la Dirección nacional del MAS. Explica también que no conoce al presunto narco y que “jamás recibió dinero alguno”.

El abogado de García, Vladimir Ochoa, explicó que la denuncia es por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa. También se incluyen delitos contra el honor por haber mancillado la imagen de su cliente y la del MAS.

El expresidente Evo Morales ha manifestado su beneplácito por la decisión presidencial de investigar a fondo lo sucedido y en su cuenta de Twitter expresó que “la derecha golpista, con ayuda de algunos traidores, usa documentos falsos y trata nuevamente de proscribir al MAS”.