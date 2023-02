En Sauce usan viejos pozos de agua para desechos; para Ambiente es "gravísimo"

Nadie lo denuncia, pero la mayoría lo sabe. En Sauce, algunos vecinos usan viejos pozos de agua que tenían en sus casas para evacuar los desperdicios que generan. Los usan como pozos negros, dado que en esa zona la conexión al saneamiento es casi inexistente. Esa agua contaminada termina en la fuente de agua de muchos otros: el acuífero Joanicó, de donde cientos sacan el agua para riego y uso doméstico.

Parados en una vereda del pueblo, en ronda, algunos vecinos lo reconocieron por lo bajo en diálogo con El Observador. Si bien saben que es una práctica irregular, no quieren señalar a nadie. "Si no, ¿qué vamos a hacer con el agua?", se preguntó una de las vecinas. "La solución es el saneamiento", le contestó otro. Todos asintieron.

Para quien no vive ahí, el olor de las aguas servidas abunda en el pueblo, como si estuviese impregnado en las calles. Los vecinos dijeron que ellos no lo sienten, pero afirman que en días de abundante lluvia por esas calles no solo corre agua, sino también materia fecal. En el mejor de los casos, el agua que se usó va a parar a la vía pública o a un pozo negro bien construido.

En Sauce, la gestión del agua y el saneamiento son temas recurrentes entre los vecinos y ven el plan de saneamiento para 60 localidades que planteó el gobierno como una esperanza de que se terminen los problemas con los pozos y los olores en las calles. Un 30% de los habitantes limpian los pozos negros, más o menos un vecino por cuadra, según los números que maneja una de las barométricas de Sauce. La mayoría tira el agua para la calle. Otros, a los pozos de donde antes sacaban agua.

Esta es una “práctica sumamente contaminante, pero muy común” en Uruguay, según explicó la hidrogeóloga Paula Collazo a El Observador. Al Ministerio de Ambiente no llegaron denuncias de vecinos que utilizan los antiguos pozos de agua como pozos negros, algo que, según el subsecretario Gerardo Amarilla “sería gravísimo” por el impacto ambiental que tendría que las aguas servidas se mezclen con las subterráneas.

Sin embargo, autoridades municipales, académicos y vecinos consultados por El Observador coincidieron en que esta práctica es conocida en las zonas rurales sin saneamiento. Es, quizás, de esas cosas que todos saben que suceden, pero que no se denuncian para evitar problemas de convivencia.

Al ingeniero agrónomo Álvaro Villarino el asunto le inquieta. Es vecino de Sauce, en Canelones y contó que "conoce más de un caso" de vecinos de esa zona que usan esta práctica. "Todo Sauce está arriba de un acuífero, todos los pozos van a la misma capa horizontal de arena. Lo que se haga en cualquier lugar va a repercutir", dijo a El Observador.

El problema de fondo es la falta de saneamiento en varias localidades del país. En Sauce, por ejemplo, solo el 5% está conectado a la red de saneamiento. Y para vaciar los pozos negros los vecinos deben contratar el servicio de barométrica que tiene un costo de unos $ 1.200. El alcalde de Sauce, Rubens Ottonelo, explicó que, pese a que no tiene denuncias sobre este asunto, a la ciudad la cubre solo una barométrica municipal que está "desbordada" de trabajo por la cantidad de pozos negros que deben limpiar en la zona.

Ottonelo señaló que Sauce es una de las 60 localidades incluidas en el plan del gobierno para comenzar las obras de saneamiento, algo que solucionaría la problemática ambiental y el olor que inunda la ciudad que emerge de las aguas servidas de los pozos y las cunetas.

María Eugenia Scognamiglio

Vertido de agua hacia la calle

La hidrogeóloga, experta en el tema, subrayó que a pesar de que las sequías son cada vez más recurrentes, Uruguay tiene "desinformación y falta de gestión a nivel municipal y estatal" sobre las aguas subterráneas.

Collazo señaló que cuando se detecta el caso de un productor rural que envía los desechos a los pozos de agua "se le informa de los riesgos que conlleva y se le explica cómo revertir (el daño) y cómo se debe abandonar el pozo. Pero, es algo que se reconoce yendo al campo, hablando, dando charlas, siempre surge el tema".

La práctica implica el uso de pozos de aguas (o pozos brocales) como pozos negros o vertederos. Los pozos de agua quedan sin uso por la construcción de un pozo nuevo más profundo, por ejemplo, y se convierten en pozos negros. "Constituyen un foco de contaminación directa al agua subterránea, que luego es captada por el pozo nuevo" más profundo, señaló la experta.

¿Cómo se produce la contaminación de los acuíferos?

La hidrogeóloga Collazo explicó que uno de los principales contaminantes es el nitrato, que está vinculado con las actividades humanas. "Deriva en el campo de fertilizantes a base de abonos, sulfato de amonio o urea, en los sitios cultivados o de la bosta y orín existentes en los tambos, en la vecindad de bebederos y pozos negros", explicó.

Los acuíferos también se contaminan por la presencia de arsénico, un componente afecta a la salud humana. Collazo contó que para estudiarlo, se está desarrollando el proyecto "Arsénico en agua subterránea del Uruguay y evaluación de riesgos a la salud asociados", entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Química.

Por otro lado, la experta señaló que la contaminación por hidrocarburos y los contaminante industriales "son uno de los mayores problemas a resolver", debido a que aún no existe una política que exija, por ejemplo, a las estaciones de servicio a contar con "pozos de monitoreo que detecten una fuga. No hay una reglamentación específica a pesar de ser un contaminante altamente peligroso".

Normas y recomendaciones para hacer un pozo de agua de forma correcta

¿Qué es un pozo de agua? "Son pozos que se construyen manualmente, de gran diámetro y profundidad hasta llegar al nivel freático (nivel de agua que separa la zona no saturada de la saturada en un acuífero libre). Generalmente tienen entre tres y 10 metros de profundidad", dice la hidrogeóloga Paula Collazo.

"Los pozos deben realizarse siguiendo la 'Norma Técnica para la construcción de pozos profundos'. Durante la realización del pozo es imprescindible la presencia del hidrogeólogo que garantice la buena ejecución de la obra y principalmente que garantice que ese pozo no afectará al acuífero.

Un pozo para un tambo, por ejemplo, mal construido, mal cementado, permite el ingreso de lixiviados contaminados hacia el interior del acuífero, provocando una contaminación puntual que puede extenderse si no se revierte el foco contaminante".

El impacto de la sequía en los pozos de agua

Los pozos de agua pueden secarse debido a la falta de lluvias, como la que atraviesa Uruguay. Collazo explicó que la falta de lluvias que recargan a los acuíferos puede provocar descensos en el nivel freático, es decir, en el nivel del agua. Además, puede disminuir de forma temporal el almacenamiento de agua subterránea del acuífero. Estas condiciones se revierten cuando vuelve a llover en los mismos niveles que el episodio previo a la sequía. "El problema radica en que, en muchos sistemas, no se observa esta reversión. La recarga natural no es suficiente para equiparar la extracción", dijo Collazo, quien subrayó que por eso se debe conocer el volumen de agua que se extrae de los acuíferos y el nivel de reserva, unos datos con los que, según dijo, Uruguay no cuenta.