El reclamo de un tenista a una jueza: "Te invito a cenar si no doy positivo en tres días"

El australiano Bernard Tomic (257°) calentó la previa a la Qualy del Australian Open durante su enfrentamiento con el ruso Roman Safiullin (146°).

Tomic presentó problemas físicos desde el inicio del partido y durante el segundo set sugirió que estaba jugando con síntomas relacionados al covid-19.

"Estoy seguro de que en tres días voy a dar positivo. Te lo estoy diciendo. Te invitaré a cenar si no doy positivo en los próximos tres días", señaló Tomic a la jueza de silla en un cambio de lado, cuando el marcador estaba 6-1, 2-1 y saque para Safiullin.

Finalmente, el partido acabó 6-1 y 6-4 para el ruso en apenas 57 minutos.

El gesto de Tomic en el banco

Una vez que el australiano volvió a su hotel, publicó en Instagram: "Me siento muy enfermo, estoy de vuelta en mi habitación del hotel. Acabo de hablar con los doctores y me sugirieron entrar en aislamiento. No pueden tratarme aún para evitar contacto (...) Los mantendré actualizados".

El primer Grand Slam del año que se juega en Australia empezó con polémica desde la llegada al país del último campeón, Novak Djokovic.