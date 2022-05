El reencuentro de Forlán con el trofeo de la Europa League y su título “imposible de olvidar” con Atlético

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán está en Sevilla, invitado a la final de la Europa League que este miércoles disputarán Eintracht de Fráncfort alemán y Glasgow Rangers escocés desde las 16:00 (ESPN).

El exdelantero se reencontró con el trofeo de la Europa League, la anteriormente llamada Copa UEFA, que supo ganar cuando defendía a Atlético de Madrid en la temporada 2009/2010. Esa fue la primera temporada en la que el torneo pasó a llamarse como se lo denomina actualmente.

“¡Nos volvimos a encontrar!”, comentó en sus redes Forlán, con el trofeo en sus manos.

Twitter

Las fotos de Forlán con le trofeo de la UEFA Europa League

También agregó, “imposible de olvidar”, al compartir unas fotos con la copa cuando fue campeón con los colchoneros, al ganarle la final a Fulham de Inglaterra por 2-1, con dos goles de su autoría, en una definición que fue a la prórroga en Hamburgo, Alemania.

Forlán participó de la firma de autógrafos para hinchas y este miércoles irá al partido que definirá al nuevo campeón del segundo torneo de clubes de la UEFA.

Así llegan

Eintracht de Fráncfort se enfrenta este miércoles a Glasgow Rangers en una final con sabor a gloria pasada, animada por los miles de aficionados escoceses y alemanes que se espera tomen Sevilla.

Los germanos no han vuelto a levantar un trofeo europeo desde la Copa de la UEFA de 1980 que ganaron contra Borussia Mönchengladbach, mientras que los escoceses sólo cuentan con la Recopa de Europa de 1972 en su palmarés continental.

"Todos tenemos ganas de hacer historia, de llevar la Copa a casa", afirmó este martes el capitán de Rangers, James Tavernier.

Andy Buchanan / AFP

El Rangers va por el título

La final de la Europa League se perfila así como la manera de intentar reverdecer laureles de dos equipos que sólo se enfrentaron una vez, en 1960 en unas semifinales de Copa de Europa que ganaron los alemanes, antes de caer en la final contra el Real Madrid.

Los germanos llegan con la moral por las nubes tras ser el verdugo de Barcelona en cuartos de final cuando el club azulgrana parecía haberse convertido en favorito para llevarse el único trofeo que falta en sus vitrinas.

Eintracht no pasó del empate 1-1 en su campo, pero en la vuelta ganó 2-3 en un Camp Nou tomado por unos 20.000 aficionados germanos, para sorpresa del equipo azulgrana.

Empuje de los aficionados

"Nuestros aficionados son increíbles. Los viajes que hacen, la manera en que nos empujan, el ambiente que crean en cada partido, su entusiasmo, su euforia. Es algo que no se puede cuantificar. Es algo que te ayuda a ganar", aseguró este martes el técnico del Eintracht, Oliver Glasner.

Una sensación que querrán repetir en Sevilla, donde, según el portavoz del consejo de administración del Eintracht, Axel Hellmann, se espera que acudan unos 50.000 aficionados.

La prensa inglesa también afirma que hasta 100.000 aficionados escoceses estarían deseando aterrizar en Sevilla, donde se ultima un fuerte dispositivo de seguridad con unos 5.500 efectivos entre policía, seguridad privada y servicios sanitarios.

Christof Stache / AFP

Los hinchas del Eintracht

La ciudad no quiere que se repitan los incidentes que se registraron en la ida de octavos de final cuando hinchas de Eintracht y de West Ham inglés coincidieron en la capital andaluza, antes de sus partidos contra Betis y Sevilla.

"Sólo quiero decir a los aficionados que disfruten del momento, no llegas a menudo a una final, así que no deben causar problemas", dijo este martes el técnico del Rangers, Giovanni Van Bronckhorst, pidiendo "no dejar nada negativo detrás".

Se han preparado dos 'fan zones' separadas por varios kilómetros con distintas actividades. La zona destinada a los escoceses está junto al estadio de La Cartuja, que se abrirá para que los aficionados de Rangers puedan ver el partido en una pantalla gigante previo pago de una entrada. En la zona de Eintracht también contarán con una pantalla gigante para ver el encuentro.

"Es una gran oportunidad", dijo este martes el delantero colombiano del Eintracht, Rafael Santos Borré.

AFP

Eintracht eliminó al Barcelona de Araujo

Roofe disponible

El delantero colombiano será una de las cartas ofensivas de los germanos, que recuperan al artillero danés Jesper Lindstrom.

Ha entrenado hoy, como en los últimos días. Está preparado para jugar, mañana decidiré si es titular o parte en el banquillo", dijo Glasner.

Los alemanes no podrán descuidarse, sin embargo, ante un Rangers que es el equipo más goleador de la Europa League (32 dianas, dos más que su rival).

Sin embargo, en Sevilla no podrá contar con su máximo goleador, el colombiano Alfredo Morelos, baja desde abril pasado, aunque sí estará el atacante jamaicano Kemar Roofe, repuesto de sus problemas en la rodilla.

"Está disponible. Se entrenó con nosotros ayer por primera vez, también se entrenará con nosotros esta tarde. Estará en el equipo mañana, así que si le necesito, estará listo", explicó Van Bronckhorst.

Equipos probables:

Eintracht: Trapp - Touré, Tuta, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Kostic - Hauge, Kamada, Borré. Entrenador: Oliver Glasner (AUT)

Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Kamara, Lundstram, Jack - Kent, Aribo, Wright. Entrenador: Giovanni Van Bronckhorst (NED)

Árbitro: Slavko Vincic (SLO).