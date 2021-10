El remate de Don Jacinto, a cargo de Zambrano & Cía, fue “muy ágil y muy fluido”

Zambrano & Cía realizó un nuevo remate anual de la cabaña Don Jacinto, en la que participó también la cabaña La Tapera y colocó toda la oferta.

Alejandro Zambrano, director del escritorio, dijo a El Observador que este “fue una venta preciosa, uno de los mejores remates de Don Jacinto que vamos haciendo”.

Los toros se vendieron a US$ 3.066, de promedio, y lograron un máximo de US$ 6.480. Por su parte, los vientres que se ofertaron promediaron US$ 1.245, su valor máximo fue US$ 2.640.

En esta oportunidad se colocó genética Angus –negros y colorados– y Polled Hereford.

Zambrano mencionó que el remate “salió muy ágil y muy fluido”. Según dijo, muchos clientes operaron a distancia y compraron “animales destacados”, y varios clientes compraron en el lugar.

“La Tapera es una cabaña nueva que ha ido aumentando la cantidad de animales”, comentó, y añadió que esta “hizo una venta de vientres entorados pedirgí espectacular. Algunos de ellos los compraron cabañas importantes”.

En esta oportunidad Zambrano & Cía operó junto a Birriel Hermanos, en la Agropecuaria de Rocha.

“Este remate se va afirmando y tomando un lugar de trascendencia en la zafra de reproductores del este”, concluyó el rematador.

A continuación los resultados de la venta:

Resultados de la venta.