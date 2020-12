El "revólver de un solo tiro" para el hotel 5 estrellas de Rocha volvió a postergarse

La fecha inicial en la que el gobierno iba a publicar un llamado internacional a inversores era el 23 de setiembre. A partir de ese día 60 días para la recepción de iniciativas de inversión en un hotel 5 estrellas con casino privado en algún punto de la costa de Rocha, una de las prioridades del Ministerio de Turismo (Mintur). Sin embargo, dos meses después de la fecha marcada –y cuando ya se debería haber terminado el plazo–, el llamado no solo no se publicó, si no fue postergado una vez más. El sector turístico (local y mundial) atraviesa una aguda crisis por los efectos de la pandemia y en los últimos meses fueron varios los negocios que debieron o están bajando la cortina.