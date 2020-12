El rol de la mujer en los puestos de liderazgo en las empresas

Cra. Carolina Estévez – Manager de Assurance en EY Uruguay

A pesar de que la brecha de género se redujo ligeramente según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2018 del Foro Económico Mundial, las mujeres todavía se enfrentan a una batalla cuesta arriba en los puestos de liderazgo. Resulta que cuanto más ascienden las mujeres, más sesgos, desafíos y estereotipos enfrentan.



Un estudio ha revelado que las CEOs mujeres tienen un 45% más de probabilidades de ser despedidas que los CEOs hombres. Y mientras que un mejor desempeño organizacional puede proteger a un CEO masculino contra el despido, no ocurre lo mismo con las mujeres, quienes enfrentan mayores desafíos cuando son nombradas para ocupar puestos de liderazgo, brindándoles menos oportunidades para establecer sus capacidades como líderes. Cuando despiden a una CEO, normalmente la reemplazan por un hombre. Es lo que algunos académicos llaman "el efecto salvador".



Pero existen algunas maneras de ayudar a nivelar el campo de juego para las mujeres en posiciones de liderazgo:

- Asegurarse de que la Dirección esté equilibrada a nivel de género y tenga una composición diversa. Esta pluralidad de perspectivas creará mejores oportunidades de mitigar los sesgos inconscientes y evaluar a los líderes.

- Reconocer dónde existen los estereotipos dentro de la organización y utilizar analítica de datos para revelar sesgos inconscientes en la contratación, las decisiones de ascenso, la evaluación del desempeño y el salario.

- Adoptar un enfoque estratégico para la planeación de la sucesión, definiendo los cargos de liderazgo y a los candidatos en función de un propósito y un objetivo: generar valor a largo plazo. De esta manera, las transiciones de liderazgo no son impulsadas por una reacción a una crisis o a resultados a corto plazo.

Hasta que no abordemos los prejuicios que frenan el avance de las mujeres, persistirá la desigualdad de género. Como resultado, las diferencias y la falta de diversidad seguirán obstaculizando el crecimiento económico sostenido, la innovación y el progreso social.

Según el último Informe sobre la Brecha de Género del World Economic Forum, solo el 22% de los profesionales de la Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial son mujeres, en comparación con un 78% de hombres. Este hallazgo es alarmante en sí mismo, pero es aún más alarmante a la luz de la rápida tasa de cambio tecnológico que estamos experimentando hoy en día.

La IA está lista para impregnar todas las áreas de nuestra vida en los próximos años, desde el servicio al cliente y el asesoramiento financiero, hasta el reclutamiento y el diagnóstico médico.

Se predice que muchas más mujeres que hombres perderán sus trabajos por la automatización. Las mujeres deben ser constructoras y usuarias finales de los productos y servicios habilitados para la IA del futuro. Cambiando la percepción y el papel de la mujer en la Sociedad, podemos corregir los errores digitales que perpetúan los prejuicios existentes y hacer que el ciclo de vida de la IA sea más fiable. La tecnología puede hacer cosas maravillosas, pero no puede resolver los problemas por nosotros. Si no tenemos cuidado, podría acabar institucionalizando el sesgo y exacerbando la desigualdad. Para evitar que esto suceda, las organizaciones deben ser conscientes de los prejuicios de género al desarrollar y aplicar la IA.



Según el Global Gender Gap Report 2017 del Foro Económico Mundial, podrían pasar 217 años hasta que tengamos una paridad económica entre los sexos. Varios trabajos de investigación han establecido un caso empresarial claro, como el Peterson Institute for International Economics, el cual encontró que las empresas con al menos un 30% de mujeres líderes pueden añadir hasta un 6% a sus márgenes netos.

También el mundo de la publicidad y los medios es conocido por sus "Mad Men" y por su poca cantidad de mujeres. En una investigación realizada por EY y LinkedIn se descubrió que el 41% de los profesionales en las industrias de marketing y medios de comunicación son mujeres. Sin embargo, las mujeres solo representan el 25% de los puestos de liderazgo ejecutivo.

Los clientes esperan cada vez más que las marcas tengan un significado y un propósito real. A pesar de que en el mundo real las mujeres trabajan en una amplia gama de trabajos y tienen responsabilidades e intereses significativos que van más allá de verse bien, los anuncios todavía tienden a encasillar a las mujeres como amas de casa.

Se reveló una investigación basada en el análisis de 1.000 anuncios de todo el mundo y se encontró que la mitad de los anuncios estereotipan a las mujeres, solo un 1% las representa como divertidas, un 2% como inteligentes y un 3% como líderes. Sin embargo, la investigación también encontró que los anuncios más progresistas, que mostraban a las mujeres en roles menos estereotipados, en realidad tenían un impacto 12% mayor, porque los consumidores se sentían más involucrados.

La industria publicitaria no solo debe reconsiderar cómo retrata a las mujeres, sino que debe tener en cuenta una poderosa necesidad económica. Las mujeres conducen entre el 70% y el 80% del gasto de los consumidores, según Female Factor. Las marcas más significativas y relevantes del futuro estarán impulsadas por anuncios que representan a las mujeres como líderes divertidas, inteligentes y responsables.

Algo similar sucede en las empresas públicas. Britt Ide, directora de NorthWestern Energy (Estados Unidos) dijo: "No puedes ser lo que no puedes ver. Y cuando estaba a mitad de mi carrera y tenía hijos pequeños, miré a mi alrededor y no pude encontrar modelos a seguir o mentores. O tal vez estaban allí, pero no estaban dispuestas a ayudar. Afortunadamente estamos superando ese momento en el que algunas mujeres que lo lograron no siempre estaban ayudando a las que venían detrás de ellas. Y cuantas más mujeres haya, más mujeres y niñas podrán ver que es posible, y así sucesivamente. Necesitamos gente fuerte e inteligente que demuestre el valor de la diversidad. Cuanto mayor sea la diversidad, más se fomenta. Definitivamente soy optimista sobre el futuro."

Belinda Watton, directora de Energy Queensland (Estados Unidos) sostiene: “La verdadera diversidad va más allá del género; va en entender la idiosincrasia que me hace diferente, mi experiencia, mis valores, y la manera única en que pienso. Cuando diversas personas trabajan juntas, aportan diferentes perspectivas, hacen menos presunciones, hacen más preguntas y se analizan más el problema. Y lo que dice la investigación es que producen mejores resultados. Creemos firmemente que los equipos diversos son capaces de superar a los que no lo son, y pueden acelerar la transformación del negocio".

Tanto los mentores masculinos como los femeninos han sido fundamentales para el éxito de Watton. "Los mentores me han ayudado a superar esa crítica interna que de otra manera me habría detenido. Independientemente de la capacidad, la oportunidad de estar en la Dirección no habría sido posible sin un mentor que abogara en mi nombre ante los stakeholders con los que no tenía una relación".

Las mujeres empresarias son una poderosa fuerza económica en todo el mundo. Cuando se lanzó EY Entrepreneurial Winning Women hace una década, la gran mayoría de estas emprendedoras eran figuras ocultas, trabajando duro en las empresas que fundaron sin mucha notoriedad o expectativa. En su mayoría lo hicieron con humildad y sin pretensiones, sin realmente considerar que su nueva cosa podría ser la próxima gran cosa, y lo que eso podría significar para ellas, sus empresas y el mundo.

Las mujeres emprendedoras han aprendido a no poner límites artificiales a lo que es posible. En lugar de permanecer ocultas mientras se concentran en las operaciones, piensan en grande, avanzan y avanzan, creen en el potencial de sus ideas y se apegan a ellas hasta que obtienen los recursos que necesitan para hacer un mercado. Y se han encontrado, ahora tienen pares femeninas con características clave en común: ambición ilimitada, grandes oportunidades y desafíos continuos. Cuentan con asesores personales y socios, así como espacios seguros para confiar, dialogar y redefinir.

Las emprendedoras mencionan cinco ítems clave que las mujeres exitosas deben hacer para escalar en pequeñas o grandes empresas. Cuando lo hacen, expanden sus empresas, contratan más empleados y construyen un mundo laboral mejor:

- Pensar en grande y ser audaz: pensar con ambición en sus objetivos comerciales futuros.

- Trabajar el negocio, en lugar de en él: formar un equipo sólido para que pueda mirar hacia adelante y trazar su camino hacia el crecimiento.

- Establecer redes de asesoría clave: relaciones con otros líderes empresariales para obtener asesoramiento.

- Crear un perfil público: hablar públicamente, contar sobre lo que sabe, compartir su historia.

- Evaluar el financiamiento para la expansión: considerar las necesidades de capital a medida que crece y alinear el financiamiento de los inversores.