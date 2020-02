El show de Eminem en los Oscar que nadie esperaba y sacudió la ceremonia

Sin aviso previo, el rapero Eminem apareció el domingo en el escenario de los premios Oscar y sacudió una ceremonia que hasta entonces venía sin demasiados sobresaltos (y que mantuvo el tono anodino toda la noche) con una interpretación de su canción Lose yourself, compuesta para la película 8 miles: calle de las ilusiones, que el artista protagonizó y por la que recibió el premio de la Academia a Mejor canción original.

Cuando lo ganó, en 2003, Eminem no fue a buscarlo ya que no asistió a la ceremonia. Años después, aclaró que fue una decisión personal, y que optó por no concurrir porque, irónicamente, pensaba que no iba a ganar. "Esa noche estaba durmiendo. Sentía que no tenía chance de ganar, porque, cuando me avisaron que estaba nominado, pensé que era algo para actores...no estaba muy seguro de que significaba un Grammy o un Oscar".

Ahora, diecisiete años después, no solo fue parte de la ceremonia con su canción premiada, presentada como parte de un homenaje a las canciones icónicas del cine, sino que también protagonizó uno de los momentos más sorpresivos y diferentes de la ceremonia. También logró mover a las estrellas presentes en el Teatro Dolby de Los Ángeles. A lo largo de su interpretación, las cámaras enfocaron a varias figuras, en particular a las más jóvenes, cantando la canción y moviéndose al ritmo.

Gal Gadot bailando Lose yourself es todo lo que necesitan. #oscars20 #eminem pic.twitter.com/0LyYhLTLUd — Maester Cirujano (@neumoperitoneo) February 10, 2020

Scorsese durmiendo durante la presentación de Eminem nos acaba de dar un meme #Oscars pic.twitter.com/YoYQxcRokB — 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐅𝐈𝐆𝐔𝐄𝐑𝐎𝐀 (@OliverFigueroa) February 10, 2020

Otras, como Martin Scorsese (que parecía estar durmiendo, o al menos deseando que todo terminara rápido), Idina Menzel y Billie Eilish, lucieron algo más confundidas con todo el asunto, aunque al final, toda la platea se puso de pie para ovacionar a Eminem, que aprovechó la jornada para publicitar indirectamente su nuevo disco, Music to be murdered by, lanzado hace algunas semanas.