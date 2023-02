El sideral negocio de la compra de clubes del fútbol europeo va en busca de batir otro récord

Después de que Emiratos comprara el Manchester City y Arabia Saudita el Newcastle, Qatar, que ya es propietario del París SG, tiene intenciones de adquirir el Manchester United. Un interés que confirma el encanto de la Premier League, pero que levanta muchas cuestiones.

Anunciada a finales de noviembre, la posible venta de los 'Red Devils' superará una etapa clave este viernes, cuando expire el plazo para presentar ofertas ante el banco estadounidense Raine, que ya se ocupó el año pasado de la venta del Chelsea.

Por el momento, el grupo petroquímico Ineos, del multimillonario británico Jim Ratcliffe, ha sido el único candidato que ha hecho oficial su interés, pero la venta de un club de semejante magnitud, propiedad de la familia Glazer desde 2005, es una ocasión única.

Según la prensa británica, el monto de la oferta de Qatar se elevaría a £ 4.500 millones (unos US$ 5.400 millones). La cifra muestra como lo que se paga por los clubes deportivos está en constante ascenso.

El caso del Chelsea

Según una clasificación establecida por la revista económica estadounidense Forbes en mayo, los grandes clubes europeos han visto recientemente su valor aumentado de manera exponencial. El Real Madrid y el FC Barcelona, por ejemplo, tendrían un valor € 5.100 millones, un 7% y un 5% más respectivamente que en 2021. Y varias ventas recientes ponen de manifiesto esta tendencia.

Comprado por € 4.970 millones (US$ 5.322 millones) por un consorcio estadounidense liderado por Clearlake Capital Groupe y Todd Boehly, un empresario de 48 años también copropietario de la franquicia de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles (MLB), el Chelsea se convirtió el pasado 24 de mayo en el club más caro de la historia.

El oligarca ruso Roman Abramovich fue forzado a poner el club en venta después de la invasión rusa de Ucrania, 19 años después de haberlo comprado por £ 140 millones (más de US$ 168 millones).

Unos meses después, el 31 de agosto, el AC Milan fue vendido al fondo estadounidense Redbird por Elliott Management, otro fondo estadounidense, por la suma de € 1.200 millones (US$ 1.284 millones).

En Francia, el Lyon cambió oficialmente de manos el pasado 18 de diciembre por una suma cercana a los € 800 millones (US$ 856 millones) pagados por Eagle Football, el holding del magnate estadounidense John Textor, que ya posee acciones en los clubes Molenbeek (Bélgica), Botafogo (Brasil) y Crystal Palace (Inglaterra).

Franquicias USA en cabeza

Durante muchos años fueron las franquicias estadounidenses de básquet, de béisbol y de fútbol americano las que alcanzaban mayor valor de venta.

En 2012, la franquicia de béisbol Los Angeles Dodgers fue adquirida por US$ 2.000 millones por un consorcio de inversores dirigido por el icono de la NBA Magic Johnson y apoyado por el gigante de las finanzas Guggenheim Partners.

Anteriormente, el club era propiedad de Frank McCourt, actual propietario del Marsella, que había invertido "solo" US$ 430 millones para ponerse al frente de los Dodgers en 2004.

El crecimiento prosiguió después de forma mesurada, con especialmente la compra de los Houston Rockets (NBA) por US$ 2.200 millones en 2017 o el de los New York Mets (MLB) por US$ 2.400 millones en 2020.

Denver y Phoenix disparan los precios

El año 2022, marcó, como en Europa, un punto de inflexión en el deporte estadounidense, con montantes de compra netamente más elevados.

El 8 de junio, los Denver Broncos (NFL) anunciaron un acuerdo de venta entre el Pat Bowlen Trust, al frente de la franquicia desde la muerte de Pat Bowlen, y la familia de Rob Walton, dirigente de la cadena de supermercados Walmart, por US$ 4.650 millones. En 1984, Bowlen sólo había desembolsado US$ 78 millones de para ponerse al frente de los Broncos.

Walton, su hija Carrie Penner y su yerno Greg Penner no entraron solos en el accionariado del equipo de Colorado ya que el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la presidenta del consejo de administración de Starbucks Mellody Hobson se asociaron a ellos.

Muy recientemente, el 21 de diciembre, fue la franquicia de básquet de los Phoenix Suns la que cambió de propietario. Math Ishbia, un empresario de 42 años, desembolsó US$ 4.000 millones para tomar la cabeza del club de Arizona en lugar de Robert Sarver, fundador del fondo de inversión Southwest Value Partners y propietario del club de fútbol de Mallorca.

¿Manchester United, aún más elevado?

Dieciocho años después de haber sido adquirido por el empresario Malcolm Galzer por € 1.100 millones (US$ 1.177 millones), el Manchester United podría sobrepasar ampliamente el récord establecido por el Chelsea.

Los herederos del estadounidense, al frente del club desde su fallecimiento en 2014, pusieron a los Red Devils en venta el pasado mes de noviembre y esperan recibir una suma cercana a los € 6.000 millones (más de US$ 6.400 millones).

Una oferta procedente de Qatar por valor de € 4.500 millones podría ser puesta sobre la mesa, mientras que Jim Ratcliffe, presidente y director ejecutivo de Ineos y propietario del Niza ya ha mostrado su interés por el club de Old Trafford.

