SAME 105, el sistema de ambulancias de ASSE, no tiene habilitación del MSP para hacer traslados

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105) de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) no tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública para hacer traslados, según informó en el Parlamento el presidente del organismo, Leonardo Cipriani.

Cipriani compareció ante la comisión de Salud de Diputados junto con el director del SAME 105, entre otros, para dar explicaciones acerca de las contrataciones por $ 500 millones de ASSE a la empresa de traslados ITHG en servicios de traslados en ambulancias.

La comparecencia de las autoridades surgió luego que la diputada del Frente Amplio, Lucía Etcheverry, hiciera varios pedidos de informes a ASSE y al Ministerio de Salud Pública (MSP) para determinar el origen y las autorizaciones que tenía la empresa, y el semanario Búsqueda informara acerca de las contrataciones que comenzaron en junio de 2021.

Durante esa comparecencia, la diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry también reveló –a partir de un pedido de acceso a la información pública– que SAME 105 no tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar traslados, lo que provocó un fuerte intercambio.

“Nosotros creíamos que SAME 105, que empezó a funcionar en 2014, estaba habilitado, pero nos dicen que no es así”, reconoció Cipriani aunque adjudicó parte de la responsabilidad al Frente Amplio, aunque luego aclaró que en octubre de 2022 iniciaron el trámite.

Pese a esto, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, dijo que a su entender estaban habilitados a funcionar. “Cuando nosotros ingresamos a la administración el SAME ya realizaba traslados especializados. Por lo tanto, quiero reiterar que los traslados los hace SAME y que, a nuestro juicio estaría habilitado para ello, por lo que sería un poco irracional decir que el SAME no puede realizar traslados especializados”, sentenció según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.