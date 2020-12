El sistema previsional y los pagos que hace toda la población van para "sectores acomodados", según Saldain

La pregunta sobre quiénes pagarán los déficit del sistema de jubilaciones que aumentarán en los próximos años, se convirtió en una más espinosa: ¿Qué está pagando exactamente la población cada vez que compra timbres profesionales?

La polémica salió a luz en un webinar organizado por la Comisión de expertos de la reforma de la seguridad social (CESS) del viernes, en el que Rodolfo Saldain, presidente de la comisión, lanzó este punto al ruedo. “Toda la comunidad realiza transferencias de pagos que no son razonables (…) particularmente me estoy refiriendo a un tema que me consta va a ser controversial, la prestación complementaria patronal de la Caja Bancaria y al artículo 71 de la Ley N° 17.738 que establece la recaudación de fondos para la Caja de Profesionales Universitarios a través del pago de sobrecostos por parte de quienes realicen diferentes trámites, gestiones u operaciones (los timbres)”, afirmó Saldain.

“Ambos son recursos que terminan siendo trasladados a toda la comunidad y, por lo menos en mi concepción, no es razonable que sean para financiar ingresos sustitutivos de sectores relativamente acomodados de la población”, cuestionó.

El artículo 71 de la Ley N° 17.738 hace referencia a los gravámenes de recetas de medicamentos y afines, certificados médicos y odontológicos, de resultados de análisis de laboratorios clínicos, resultados de análisis químicos, físicos o físico-químicos, resultados de exámenes radiológicos, tomográficos, electroencefalográficos de resonancia magnética, así como cualquier otro resultado proveniente de técnicas de diagnóstico, gravámenes por proyectos de inversión, informes de auditoría y estudios actuariales, de todo documento otorgado por los profesionales ingenieros agrónomos, químicos industriales, veterinarios, ingenieros químicos e ingenieros industriales, por libro recetario y por “todo documento no previsto en los numerales anteriores ni específicamente determinado por la ley”, dice su artículo 1º. Es decir, se trata de una larga lista de pagos de prestaciones que realiza toda la población en timbres, conjuntamente con el otorgamiento de los documentos.

Para Saldain, este tema deberá ser revisado ya que también impacta la sustentabilidad del sistema de previsión social en su conjunto, el cual viene con alto nivel de gasto público, al llegar al 11% del PIB.

Históricamente el sistema previsional venía bastante controlado pero cambió su trayectoria en los últimos diez años debido al envejecimiento de la población, lo que representa menos ingresos al sistema. El gasto en alza comprometerá otras políticas públicas en el futuro, sobre todo las jubilaciones de los más jóvenes que seguramente serán más pequeñas, según proyecciones de Saldain.

Otro aspecto que destacó el abogado es que el trabajo del futuro será cada vez más inestable y que eso estresará al mercado laboral y a los sistemas de protección social.

Se prevé mayor rotación y más empleo autónomo como características del mundo del trabajo, y eso llevará a que las trayectorias laborales sean menos completas. De ahí que el pilar cero (de carácter no contributivo) de la previsión social tenga que ser más potente de lo que es en la actualidad.

Una solución es la generación de recursos financiados por toda la población para asegurar un ingreso mínimo en la vejez, pero Saldain puso énfasis nuevamente en que tienen que ser “razonables”.

¿Es "válido" elevar la edad de retiro?

Una proporción “significativa” de los trabajadores tendrá “dificultades” para alcanzar la cantidad de años requeridos para jubilarse en un futuro próximo, señaló Gonzalo Zunino, coordinador del Observatorio de Seguridad Social (OSS) y director del Centro de Investigación Económica (Cinve), quien participó en el evento virtual de la CESS.

Solo 50% de los hombres a los 60 años de edad completará 30 años de aportes, mientras que 45% de las mujeres cumplirá con ese requisito, según una investigación realizada por Cinve.

En el caso de las cajas paraestatales, el Cinve proyectó que un mayor número de personas alcanzará los requisitos jubilatorios.

Zunino también indicó que una eventual suba de edad de retiro es "válida” para los trabajadores con mejor perfil de inserción laboral, mientras que el aumento de los años de aportes configurará una dificultad adicional para alcanzar el causal jubilatorio en quienes tienen peor perfil de inserción laboral.

Para elaborar las proyecciones, los integrantes del OSS consideraron la cuantía y la continuidad de los aportes durante la trayectoria laboral y variables como la edad y el sexo de los trabajadores. A su vez, para determinar la brecha entre los aportes realizados y las jubilaciones que se percibirán, compararon el rendimiento del aporte realizado a través del sistema previsional respecto al rendimiento de ahorrar esa cantidad a una tasa de interés de mercado.