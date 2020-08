El tenso cruce entre una periodista y un fiscal que propone armar a las mujeres para que se defiendan

El episodio, que se volvió viral en Argentina, suscitó numerosas reacciones de solidaridad hacia Trujillo, que soportó con altura los ataques que Terán lanzó durante la conversación telefónica al aire, que él mismo cortó tras el polémico intercambio.

El fiscal que había argumentado sobre la necesidad de que las mujeres portaran armas para defenderse de la violencia de género oyó la intervención de la periodista en la que decía que no era un problema de inseguridad sino un hecho social que repetía situaciones de desigualdades que la justicia debería modificar.

Terán la interrumpió y le hizo una pregunta personal. "Lucila, ¿Vos estás casada?", a la que Lucila Trujillo le respondió "sí, estoy casada, doctor".

"Imagináte", siguió el fiscal, "que está con vos un violento y la última y una oportunidad que tenés para salvarte es un arma, ¿la usás o no la usás?".

La periodista, sin modificar su tono, ni alzar la voz, comenzó a responderle: Primero que una mujer...". Pero el fiscal no la dejó terminar: "Contestá, sí o no". Y ella le decía: "No, no...". Pero Terán, subiendo la voz, volvía a interrumpirla: "Vos tenés que decidir, elegí tú vida o la vida de él... vas al cementerio o lo matás".

Trujillo parecía intentar con la mano detener la andanada que soltaba el fiscal, pero era inútil. Terán seguía indetenible: "Matás o te mata". Y la periodista le pedía que le dejara responder.

"Vos me presionás a mí de una manera absolutamente fuera de lugar", decía Terán, "pero sé sincera con vos misma y respondé". Mientras el acompañante de Trujillo en el set le solicitaba al fiscal que bajara la voz.

"Conmigo no te la vas a hacer de torita... decime te defendés o no te defendés.", retaba Terán.

Pero, al fin, Trujillo, siempre en pleno control, pudo argumentar. "Sabe lo que pasa, doctor, es que entiendo que usted como representante de la justicia lo último que podía hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso, porque de esa manera está diciendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y gatillar un arma es una mujer víctima de violencia de género y eso no corresponde, es un deber de la sociedad y de la justicia protegerla. La mujer no tiene por qué andar con un arma".

"Lucila, pará, sabés lo que es la legítima defensa", decía el fiscal, y Trujillo le dijo que parecía que él le estuviera hablando a una niña y no a a una mujer.

"Yo no puedo hablar con gente", seguía Terán, "que no me responde a una pregunta". Trujillo le indicó que ella no tenía por qué responder esa pregunta, que estaba contra el porte de armas.

Al final, tras llamarle la atención a Terán por "su educación" y al tratar de dar por concluida la llamada telefónica al aire, la periodista le dijo, con más énfasis, que la pregunta del fiscal era "ciento por ciento machista" y ahora era él quien pedía que Trujillo hablara más despacio, que gritaba como loca y que era una de esas personas que se víctimiza... y luego él cortó la comunicación.

Trujillo reiteró sus argumentos y dio la cifra de 178 femicidios este año en su país.