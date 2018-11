El tono irónico de Vázquez ante las preguntas por los costos del Antel Arena

La inauguración del Antel Arena realizada en la noche de este lunes convocó a la primera línea del gobierno y a distintas figuras del oficialismo, que llegaron al lugar para celebrar la apertura de puertas del escenario multifuncional y embanderar la obra como logro del Frente Amplio.

Uno de los jerarcas que estuvo presente fue el presidente Tabaré Vázquez, quien fue abordado por los medios para realizar una conferencia de prensa antes de que comenzara la fiesta de inauguración.

La primera pregunta para Vázquez fue sobre qué relevancia tenía la obra. "Es algo muy importante para el barrio, para Montevideo pero para todo el país. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos y espero que todos los uruguayos y las uruguayas lo disfruten al máximo como se merecen", dijo el presidente.

Ping pong

Pero luego se sucedieron una serie de consultas que hacían referencia a la polémica generada por el Antel Arena, que es cuestionado por la oposición, tuvo resistencias internas en el Frente Amplio, y cuyo proceso fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República. Cuando se le consultó por estos temas, Vázquez respondió en tono irónico y con claras evasivas.

Al presidente le preguntaron cómo tomaba las consideraciones de la oposición sobre que la obra es parte de una movida política de cara a la campaña. Y Vázquez respondió: "Porque es muy lindo edificio, muy cómodo, está muy bien ubicado, llega el transporte colectivo de todos lados, asi que estoy muy contento".

La obra fue impulsada por la actual ministra de Industria, Carolina Cosse, cuando durante el período anterior (2010-2015) era presidenta de Antel. Cosse ahora es precandidata a la presidencia por el Frente Amplio.

Cuando a Vázquez se le repreguntó si no era parte de la campaña política, contestó: " Es muy lindo esto. Es un hermoso edificio".

A continuación le consultaron de cuánto terminó siendo la inversión. "Estamos sacando las cuentas", dijo el presidente.

El Antel Arena, un polifuncional de alta tecnología de 40.500 metros cuadrados, tuvo una inversión de US$ 82 millones en más de tres años de obra que aún no ha concluido. Las estimaciones iniciales eran de US$ 40 millones y el proceso de financiamiento generó diferencias en el oficialismo con un freno de obras incluido promovido por el ministro de Economía, Danilo Astori.

Luego cuando a Vázquez se le consultó cómo va a incidir la obra en el movimiento del barrio, el presidente opinó que lo hará "estupendamente bien". Acotó que había hablado con los vecinos y que estaban muy contentos.

Pero después de esa pregunta, el mismo periodista que le había consultado al inicio le volvió a preguntar por las observaciones que había realizado el TCR. "Pero vio además los adornos y las plantas que bonitas ¿no? Está muy lindo esto, ¿no? Vamos a disfrutarlo", dijo el presidente.

El periodista insistió: "No me contesta las preguntas", le dijo al mandatario.

"Vamos a disfrutarlo esto, ¿verdad? Es muy lindo, muy importante", contestó el presidente, y dio por terminada la conferencia de prensa.

Desde agosto de 2013 el Tribunal de Cuentas empezó a observar todas las compras y contrataciones hechas por Antel vinculadas al proyecto. El organismo de contralor evaluó que al embarcarse en este proyecto, Antel estaba violando el principio de especialidad, es decir, que la construcción del estadio excedía las competencias del ente.