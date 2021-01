El trabajo de los fiscales: los que imputaron más y los que más casos pendientes tienen

Desde que comenzó a implementarse el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), los fiscales han asumido un histórico protagonismo en la sociedad, porque pasaron a ser ellos los encargados de liderar las investigaciones de los delitos y los responsables de la cantidad de imputaciones que procesa el sistema de Justicia. Pero no todos han tenido el mismo desempeño.

A poco más de tres años del nuevo sistema penal –vigente desde noviembre de 2017–, las cifras del trabajo realizado por los fiscales de Flagrancia de Montevideo muestran resultados dispares, destaques individuales y algunos inconvenientes particulares, según surge de un pedido de acceso a la información que El Observador dirigió al Ministerio Público.

Los fiscales de Flagrancia son los encargados de atender los llamados de la policía cuando detienen a un delincuente cometiendo un delito, o de recibir las denuncias que ingresan a Fiscalía y que no corresponden a una materia específica, como homicidios, narcotráfico o delitos económicos. En Montevideo hay 16 de estos fiscales que trabajan en turnos semanales y, entre ellos, Fernando Romano es el que ha logrado el mayor número de imputaciones en estos tres años, mientras que Diego Pérez es quien acumula más casos en trámite. Tiene en su buzón 1.100 denuncias acumuladas, más del doble que la mayoría de sus colegas, y 300 más que Fiscalía de 7º Turno, ahora a cargo de Silvia Naupp.

Sin embargo, Pérez también ha logrado un número alto de imputaciones –342–, lo que lo situó como el segundo fiscal con más formalizaciones en 2020, al menos hasta octubre pasado, fecha en la que cerraron los datos enviados en el informe.

Romano fue el responsable de desarticular la denominada Banda de los Perfumes, que se dedicó a robar varios farmacias de la capital, mientras que Pérez es el fiscal que investiga a Nicolás Cendoya por la causa de la destrucción de materiales oficiales en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), entre otros casos mediáticos que han asumido ambos en los últimos meses.

La fiscalía de Romano siempre logró el récord salvo durante los dos primeros meses de implementación del CPP, cuando el titular era el hoy diputado colorado Gustavo Zubía. Romano lo sustituyó cuando el actual legislador se jubiló, en marzo de 2018. Ese año su fiscalía culminó con 410 formalizaciones penales, 98 más que la que le seguía más de cerca. En 2019, Romano alcanzó las 444 imputaciones y, hasta octubre de 2020, logró 421 resoluciones en la Justicia, y el mérito de ser el que tiene menos denuncias en proceso –173– entre los fiscales de Flagrancia.

En el otro extremo (ver recuadro), las fiscalías que menos han imputado han ido alternando. En 2018, la fiscalía de menor enjuiciamientos fue la de 14º Turno, entonces dirigida por Carlos Reyes –hoy fiscal de Adolescentes–, con 143 formalizaciones. En 2019, la última de la lista fue la Fiscalía de 10º turno, y se mantuvo en 2020 como la que tiene el número más bajo de formalizaciones. Esa fiscalía estuvo a cargo de Diana Salvo hasta mediados de 2019, luego asumió en su lugar Gilberto Rodríguez –sustituido en 2020 por Sabrina Flores–.

En contexto

Las cifras de las imputaciones de los fiscales eran difundidas por el Ministerio Público hasta febrero de 2018, cuando la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se opuso a su difusión pública. El argumento, recogido en el programa de gobierno de la lista 3 –que fue reelecta en las elecciones del pasado 22 de diciembre– era que la publicidad de las estadísticas "no tenía en cuenta circunstancias particulares de cada Fiscalía" y que "exponía" a los fiscales, entre otras consecuencias, por lo que la institución pasó desde entonces a publicar cifras "globales y contextualizadas”.



William Rosa, recientemente designado presidente de la AMFU, dijo a El Observador que los datos individualizados no tienen en cuenta variables como las cuatro zonas de cobertura de la capital que tienen los fiscales, pese a que las jurisdicciones van rotando cada cuatro meses entre las oficinas. "Todas las zonas tienen características determinadas, que los meros números no pueden desentrañar, porque puede ocurrir que en una zona haya ciertas complicaciones o complejidades en los delitos a investigar, mientras que en otra haya muchas cámaras y filmaciones, lo que impacta luego en el número de formalizaciones", dijo Rosa, también fiscal adscripto de Flagrancia de 3º Turno.



De manera que para Rosa estos números son una "pauta de análisis" que si se proporcionan sin contexto hay fiscales que pueden "quedar sometidos al escarnio público".



Por otra parte, fuentes de la institución señalaron que los números no tienen en cuenta las "características personales" del estilo de trabajo de cada fiscal, y que por ejemplo un alto número de casos en trámite puede significar que el investigador evita el archivo y la renuncia a la resolución del caso, aun ante la dificultad de la recolección de evidencias.

Los datos

Turno Titulares actuales Fecha de instalación 2017 2018 2019 2020 Casos en curso 1º Graciela Perazza 01/11/17 35 239 291 208 587 2º Carlos Negro 01/11/17 55 238 308 229 310 3º Silvia Pérez 01/11/17 48 185 234 335 284 4º Brenda Puppo 01/11/17 23 242 223 237 337 5º Diego Pérez 01/11/17 22 205 318 342 1.100 6º Pablo Rivas 01/11/17 22 246 228 218 539 7º Silvia Naupp 01/11/17 23 312 368 236 800 8º Leonardo Morales 01/11/17 39 237 268 216 508 9º Fernando Romano 01/11/17 31 410 444 421 173 10º Sabrina Flores 01/11/17 4 228 148 183 293 11º Adriana Costa 01/11/17 7 223 229 224 494 12º Alejandro Machado 01/11/17 11 225 275 252 289 13º Rodrigo Morosoli 01/11/17 8 283 311 200 636 14º Ana Vallverdú 01/11/17 10 143 284 242 700 15º Silvia Porteiro 05/02/18 - 238 304 239 535 16º Angelita Romano 05/02/18 - 273 282 217 254

La información brindada por el Ministerio Público no especifica que los titulares de varias fiscalías han rotado con el paso del tiempo. Así, a los cambios ya mencionados debe agregarse que la Fiscalía de 1º Turno estuvo a cargo de Stella Llorente hasta que fue designada para ocupar la nueva Fiscalía de Estupefacientes de 2º Turno en 2018, y asumió Graciela Perazza; que la Fiscalía de 12º Turno estuvo dirigida por Ricardo Lackner, hasta que en noviembre de 2018 asumió como nuevo fiscal de Delito Económicos y en su lugar quedó Alejandro Machado; y que la Fiscalía de 7º Turno estuvo en un primer momento liderada por María Eugenia Rodríguez, luego por Adriana Edelman –hoy fiscal de Homicidios–, y ahora por Silvia Naupp.