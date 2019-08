El turismo repuntó "lenta y modestamente" en los últimos meses, anunció Kechichian

Dos millones de turistas vinieron a Uruguay entre enero y julio de 2019, y dejaron US$ 1200 millones de ingresos para el país. La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, explicó este lunes a la salida del Consejo de Ministros que en junio y julio el turismo repuntó "lenta y modestamente", con un crecimiento cercano a 6%.

La jerarca explicó que la "megadevaluación" que Argentina sufrió en mayo de 2018 tuvo impacto en la balanza comercial turística de Uruguay, ya que desde ese mes el ministerio registró "un retroceso" en las cifras. Sin embargo, "la caída se ha ido enlenteciendo" y el crecimiento de junio y julio de 2019 es prueba de ello, según Kechichian.

Asimismo, la secretaria de Estado remarcó que la balanza comercial turística siguió siendo superavitaria a pesar de ello, con un saldo positivo de US$ 493 millones. Dijo que mientras que los uruguayos que viajaron al exterior gastaron cerca de US$ 600 millones, los extranjeros que vinieron a Uruguay gastaron el doble: US$ 1200 millones, aproximadamente.

El Ministerio de Turismo prevé que en lo que resta del año llegue a Uruguay cerca de un millón y medio de turistas más. De acuerdo a las estimaciones de la cartera –que son "una proyección" basada en los datos del año pasado, "cuando la crisis ya se había desatado en Argentina"– tres millones y medio de extranjeros habrán visitado el país en 2019.

Por otra parte, Kechichian aseguró que en el Consejo de Ministros no hicieron un análisis de las elecciones internas que se desarrollaron este domingo en Argentina, donde la principal fórmula opositora al gobierno de Mauricio Macri –conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández– se impuso en las urnas. Aun así, la jerarca opinó que la tranquilizó el "mensaje abierto del ganador" porque "habló de trabajar en contra de algunas cosas que no eran buenas".

Finalmente, Kechichian dijo en rueda de prensa que los ministros intercambiaron sobre la crisis que se desató en el Poder Ejecutivo a partir de que se hizo público que en Hamburgo, Alemania, incautaron un barco con 4.500 kilos de cocaína que había partido del puerto de Montevideo cargado con soja.

La ministra aseguró que lo que hablaron en el Consejo de este lunes no tuvo "nada que ver con las informaciones públicas que se han manejado" y precisó que “ni de lejos” la frontera de Uruguay es la más perforada del mundo, como plantearon varios actores en los últimos días.