El video de Salle tras fallo por vacunas: "Hoy se estableció la verdad y la justicia, paramos el infanticidio"

El excandidato a la Presidencia de Uruguay y exponente antivacunas de covid-19, Gustavo Salle, celebró este jueves la decisión del juez Alejandro Recarey por "parar el infanticidio" y "poner luz" sobre la vacunación anticovid en Uruguay. "Paramos a los genocidas que están inoculando para matar", festejó, en un video que filmó desde La Mancha (España).

"Atención amigos del mundo, Uruguay dio el batacazo, el maracanazo sanitario. El juez Recarey paró las inoculaciones ilegales que se estaban llevando adelante contra los niños del Uruguay. Ganamos, es un día de felicidad", arengó. Y sumó que "no solo festeja Uruguay" sino que "festeja el mundo".

Salle recordó que en su oposición a la aplicación de dosis anticovid, se manejaron "elementos científicos y jurídicos para parar el genocidio".

Transparencia

Respecto al caso que tuvo un primer fallo este jueves, Salle agregó: "Queríamos la verdad arriba de la mesa del juez".



Apuntó contra el gobierno y dijo que las autoridades "no pudieron llevar la verdad". Agregó: "Mintió el secretario de presidencia, Álvaro Delgado. (Un) inmoral y mentiroso, que dijo que eran transparentes. Ustedes no son transparentes, ustedes son oscuros. Ahora hay luz. Ahora pusimos luz los que velamos por la salud de los niños. No ustedes, ustedes metieron todo tipo de chicana. Pero triunfó la verdad".

Salle reconoció que queda una nueva instancia judicial por la apelación que el gobierno hará, según anunció Delgado en conferencia de prensa.

Salle dijo que lo harían porque son "payasos, muñequitos y monigotes de la elite hegemónica y de las farmacéuticas". Sumó: "Seguramente (la causa) llegue a un tribunal que esté dominado por la masonería, y se revoque este fallo. Pero les digo: no solamente Uruguay los está mirando, los está mirando el mundo entero. Así que cuidado con lo que hacen", advirtió.