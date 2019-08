El “virus” del sartorismo que “se extiende” y llegó “para quedarse”

Menos de dos horas después de comunicar la renuncia del exdirector de campaña de Juan Sartori, Óscar Costa, el movimiento que lidera el novel político celebró el primer congreso de su historia. Sartori, que encabezará la lista al Senado del sartorismo, estuvo acompañado por la senadora Verónica Alonso, el exdiputado Alem García, y el jefe de campaña durante las internas, Pablo Viana.

Durante el congreso, no hubo rastro de Costa ni tampoco mención por parte de los dirigentes. Sin embargo, en conferencia de prensa Sartori afirmó que Costa renunció “demostrando una gran decencia y grandeza”. El empresario dijo también que la salida de Costa lo conmovió “por la relación personal” que ambos mantuvieron.

Consultado sobre el contenido de las conversaciones que Costa mantuvo con la exeditora del portal Ecos –propiedad de Sartori–, Magdalena Herrera, aseguró que se trató de un diálogo privado en el que se hablaron “temas empresariales y privados”.

Según las conversaciones que reveló El Observador, Costa hablando en nombre de Sartori, presionó a la periodista para que publicara en el portal artículos tendenciosos en contra de Luis Lacalle Pou, por ese entonces precandidato blanco y competidor directo de Sartori. Además, en uno de esos diálogos Costa se refirió a la compañera de fórmula de Lacalle Pou, Beatriz Argimón, como un “monigote”.

Consultado sobre ese calificativo, el empresario aseguró que “una cosa son conversaciones privadas y otra la responsabilidad que hay que asumir” para que el Partido Nacional sea gobierno. “Imagínense todo lo que me dijeron a mí. Me tomo siempre esas cosas con muchísima tranquilidad (...) Si anduviera con problemas con alguno que me dijo algo… Seguramente no podría trabajar para la victoria del Partido Nacional”, respondió a la prensa.

“Como un virus”

Sartori fue el último en tomar la palabra durante el congreso. Antes de él, fue el turno de la senadora Alonso y de García. Cuando subió al estrado, Sartori definió a su movimiento “como un virus que se extiende” y reafirmó que llegó para quedarse, al tiempo que se erigió después de las internas como la “segunda fuerza” dentro del partido.

“El sartorismo es como un virus, viene creciendo, creciendo, creciendo... ¡Va por todos lados! Por eso, pusieron el congreso de los anestesistas ahí arriba”, bromeó en relación a un congreso de médicos que se celebraba al mismo tiempo en el hotel Radisson, aunque varios pisos más arriba.

El empresario aseguró que su corriente es “necesaria” e “importantísima” para que el Partido Nacional gane las elecciones. “Demostramos que tenemos una convocatoria que va mucho más allá de lo tradicional”, apuntó y aludió a los votos que, según él, arrima.

Proyección a 2024

Alonso, por su parte, fue la encargada de explicar la hoja de ruta política que seguirá el sartorismo de cara a octubre. Además de aspirar a tener más de 200 mil votos, buscarán que Sartori sea proclamado el candidato único del Partido Nacional en 2024. Después de eso, el sueño es que el empresario devenido en político llegue al gobierno. “¡Qué presión me estás metiendo!”, le respondió, sonriente, Sartori.

“El candidato (Luis Lacalle Pou) es el favorito. Lo dicen las encuestas. Pero todavía no hay nada definido. Tampoco el tamaño de la bancada. Vamos a dejar el alma para tener la mayor”, sostuvo la senadora, que bajó su precandidatura y se unió a Sartori en abril. Según afirmó, en las elecciones internas la agrupación de Sartori se erigió como la “segunda fuerza” dentro de los blancos, gracias a los 92 mil votos que obtuvo. La meta para octubre, anunció, es “tener más de 200 mil” y así poder ser la bancada más poderosa en el Parlamento.

Alonso, que irá en el segundo lugar en la lista al Senado encabezada por Sartori, dijo que para octubre el sartorismo tiene la ventaja de que se trata de una “elección obligatoria”, donde, “quizás”, sea un “poquito más fácil” que la gente vaya a votar. “Nos preparamos para vivir los meses más intensos de la elección”, aseguró y agregó que los dirigentes deberán salir a contarle a la gente “la verdad”.

“¿Qué le vamos a decir a la gente? La verdad, primero que nada. Pero, además, que Juan Sartori es un hombre que no se mueve con la rigidez ideológica, sino con sentido práctico. Es un hombre tremendamente pragmático. Que no busca la eterna discusión. Ustedes habrán visto políticos discutiendo, discutiendo, discutiendo... Juan no busca la eterna discusión sino la solución concreta a los problemas reales de la gente”, aseguró.