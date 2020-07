Elías Zumar, una historia dentro de la Asociación

Suele decirse que el fútbol es una picadora de carne y que los dirigentes de los clubes o de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) duran poco tiempo en sus cargos. Es verdad. Pero hay algunos que trascienden el tiempo en base al conocimiento y la pasión. Uno de ellos es Elías Zumar, actual presidente de la Segunda división profesional, quien entró a la AUF por primera vez como delegado de la Quinta de Huracán del Paso de la Arena en 1973. Hace 47 años. Una vida ahí adentro.

“Cuando empecé a ir a la Asociación se entraba por 18 de Julio y había que subir por una escalinata, hasta la junta de dirigentes” recuerda el dirigente. Eran tiempos en los que las reuniones no eran tan extensas ni solemnes como en la actualidad. “Antes eran reuniones de clubes, ahora son consejos de liga. Eran de otra manera, otro trato, frontal, de discusiones sanas y terminábamos todos en el café, algunos tomando algo, y resolvíamos las situaciones, que tampoco eran tan difíciles como ahora. Ahora hay muchos intereses comerciales que antes no había”. le dijo a Referí.

Zumar nació en Paso de la Arena hace 73 años y ahí continúa viviendo junto a su esposa, que también es del barrio. Jugó al baby fútbol, “que antes era de siete” recordó, y tuvo que dejar a los 13 años cuando se le desarrolló una miopía. Se hizo hincha del Club Social y Deportivo Paso de la Arena que ingresó a la AUF en 1959 en la Extra B, pero en 1961 se desafilió.

“Yo era un chiquilín y recuerdo que hasta vino (Washington) Cataldi para que el club no se desafiliara. Pero había mucha bronca porque en un partido contra Ferrocarril en la cancha de Bella Vista nos expulsaron a la columna vertebral del equipo y jugamos la final contra el Ipiranga con veteranos y perdimos”.

Eran tiempos en los que se llenaban 15 o 20 camiones de hinchas para ir a los partidos en canchas abiertas, con el alambrado bajito. Entre 4 mil y 5 mil personas presenciaban los partidos, “sin exagerar”, contó Zumar.

El fútbol le tiraba y en 1972 se hizo socio del otro club del barrio, Huracán del Paso de la Arena y al año siguiente comenzó como delegado de Quinta C. El cuadro bajó a la Extra, que era la divisional D, y en 1974 Zumar ascendió a delegado de Primera.

De sus primeros pasos en la AUF aún permanecen Fredy Varela, presidente de El Tanque, y Bismarck Ibarra, quien integra junto a Zumar la Mesa Ejecutiva de Segunda.

“En los tiempos de dirigente de Huracán salía por Carlos de la Vega y Paz Aguirre, porque había un montón de comercios chiquitos, a buscar la propaganda para poner con los parlantes en los partidos y así recolectábamos unos pesitos. Mirás aquello y miras ahora, todo es diferente, la plata cambió todo”.

Recuerda anécdotas puntuales como una de 1990, cuando Huracán subió a la B tras un partido con La Luz en el Centenario que ganó 1-0 con gol de tiro libre de Javier Carballo, padre de Felipe, hoy futbolista de Nacional. “Cuando llegué la copa estaba en el palco, la levanté, le di un beso y dije ‘esta copa es mia’ antes de que empezara el partido. Fredy Varela no se olvidó nunca más de eso y me lo recuerda siempre”.

Un triunfo ese que no pudo festejar en el Estadio: “Me tuve que ir en el auto de mi consuegro porque vino un hincha de Huracán enloquecido, me abrazó y me decía ‘Turco, Turco’ y me rompió los lentes. Me fui porque no veía nada”.

O cuando fue a un repechaje de Extra a Intermedia en 1975 contra Platense en el Palermo cuatro días después de una operación de peritonitis: “Fuí al partido de pijama”.

Después otro partido contra Liverpool en 1984 que terminó a las piñas y pedradas en el Parque Bossio: “Era la salida de la dictadura, los milicos se cuadraron en fila hacia la tribuna y se mezcló todo, que perdimos, había 2 mil personas, que el barrio siempre fue progresista y se armó un lío de la gran siete”.

Después de años complicados para Huracán, que llegó a fusionarse en 2000 con Salus y Villa Teresa formando el Alianza que no duró mucho tiempo, en 2005 los clubes de la B eligieron a Zumar para integrar la Mesa Ejecutiva. Permaneció en el cargo hasta 2010, cuando recibió una propuesta para trabajar en Durazno FC. Dos años después, también fue delegado de Rocha FC.

Cuando Wilmar Valdez asumió como presidente de la AUF en 2015, Zumar asumió como titular de la Segunda división, donde aún sigue: “Me siento una persona capaz para tratar de construir cosas pero tengo una contra muy grande y es que todo eso en un segundo lo puedo destruir porque soy muy impulsivo”.

Asimismo, conoce sus limitaciones: “Por ejemplo con la tecnología, y la presencia del secretario de la divisional, Diego Antognazza, es una ventaja en ese sentido, si no ya me hubiera ido a casa”, dijo con seguridad.

"SI EL DINERO DE TENFIELD ES POCO, ES CULPA DEL QUE VOTA"

Desde el cambio de estatutos en la AUF, la Segunda división profesional pasó a ser dirigida por una Mesa Ejecutiva, de la que Zumar es el titular. “Puedo tener diferencias en algunos conceptos, pero en el caso del presidente actual (Ignacio Alonso), para mi es un excelente dirigente, honesto, un visionario. Jorge Casales, que es otro de los grandes amigos que tengo y también le veo perspectivas de futuro. Están haciendo las cosas lo mejor posible y en esto de la pandemia han tenido un buen comportamiento en el aspecto de saber llevar la situación. No digo que soy indicional, pero les doy mi apoyo”.

Pero también, aclaró Zumar, “en las conversaciones que tenemos les recalco mi posición en tal o cual situación política y a veces algún caso me hacen”.

En general dijo que nunca tuvo problemas con los presidentes de la Asociación: “Cuando empecé el que estaba como presidente era Eugenio. No puedo decir más de lo que ustedes pueden saber, porque en el contacto que tuve con Eugenio nunca tuve un si o un no, siempre fue deferente conmigo. Yo no puedo hablar nada de lo que se dice públicamente porque no tengo referencia”.

También brindó su opinión sobre le empresa Tenfield, dueña de los derechos de televisión del fútbol uruguayo: “Cuando intervino comercialmente en el fútbol le dio un muybuen impulso y cuando fue negociando la renovación de los contratos, como empresa buscó su mejor posición. Acá el problema es que los clubes han votado la renovación de los contratos y hasta ahora ha cumplido con el compromiso contractual con la AUF; ahora que puede ser poco, sí, pero no es culpa de la empresa sino de quien aprobó el contrato”.

Zumar informó que el próximo jueves 9 de julio se llevará a cabo el consejo de liga de la Segunda en el Museo del Fútbol para definir el calendario de 2020.

LAS CIFRAS

73 años. Son los que tiene Elías Zumar, quien ingresó a la AUF en 1973 por primera vez.

47 años. Fue delegado de Huracán, de Durazno, de Rocha FC y neutral de Segunda.

9 de julio. Ese día se llevará a cabo la reunión de clubes de la B para fijar el calendario.