Elon Musk fue abucheado por su gestión en Twitter tras subirse al escenario con Dave Chappelle

"Parece que algunas de las personas que despediste están entre la audiencia", acotó el comediante.

El video de Musk en el escenario mientras la multitud lo abuchea recorre justamente la red social que el multimillonario compró por US$ 44.000 millones.



Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4